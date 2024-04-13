США информируют, что Иран перемещает военную технику

США утверждают, что Иран перемещает свою военную технику. Об этом сообщает CNN, передает УНН.

Детали

По информации, США зафиксировали перемещение военных средств внутри Ирана, включая беспилотники и крылатые ракеты. Это может свидетельствовать о возможности подготовки Ирана к атаке на израильские цели изнутри его территории.

Однако неопределенность остается относительно того, планирует ли Иран выполнить нападение со своей территории как начальный шаг, или же это направлено на сдерживание возможного контрудара от Израиля или США.

Добавим

По одному источнику, Иран готовит до 100 крылатых ракет.

"Не надо" - Байден предостерег Иран от нападения на Израиль и пообещал защищать союзника