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Financial Times

США и Иран обменялись ударами вторую ночь подряд, Тегеран атаковал американские базы в Иордании, Кувейте и Бахрейне

Киев • УНН

 • 1564 просмотра

Иран атаковал базы США в Кувейте, Бахрейне и Иордании после ударов по своей территории. Тегеран угрожает полностью закрыть Ормузский пролив.

США и Иран обменялись ударами вторую ночь подряд, Тегеран атаковал американские базы в Иордании, Кувейте и Бахрейне

Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил об ответных атаках на американские военные базы в Кувейте, Бахрейне и Иордании рано утром в четверг, после того как США заявили об ударах по нескольким целям в Иране. Это уже второй день подряд, когда Иран атакует американские базы в регионе в ответ на удары США, сообщает CNN, пишет УНН.

Детали

Президент США Дональд Трамп заявил, что первая ночь ударов была местью за сбитие армейского вертолета, но, объявляя о втором раунде, сослался на медленный прогресс в военных переговорах.

Он сказал, что Иран "заплатит цену" за то, что "слишком долго ведет переговоры по соглашению", и что все, что Тегерану нужно сделать, это "начать подписывать документ".

Трамп предупредил, что удары могут возобновиться "завтра", если соглашение не будет достигнуто. Он сказал, что высокопоставленные чиновники Ирана попросили его остановить последнюю атаку, сообщает Fox News.

Вот что еще известно:

  • американские базы под атакой: в Иордании американцев предупредили о необходимости укрыться. КСИР заявил, что «уничтожил объекты и большое количество истребителей» на авиабазе Аль-Азрак, сообщают государственные СМИ. Кувейт закрыл свое воздушное пространство, а противовоздушная оборона вела огонь по «вражеским объектам», сообщают государственные СМИ со ссылкой на армию страны. По данным Министерства внутренних дел страны, в Бахрейне выли сирены;
    • Иран угрожает Ормузскому проливу: важный путь для торговли нефтью, который был почти полностью закрыт с начала войны, будет «закрыт для всех судов», заявил КСИР. Центральное командование США отвергло иранское заявление, заявив, что коммерческие суда продолжают проходить через пролив и выходить из него, что КСИР опроверг. Высокопоставленный иранский военный чиновник, командующий аэрокосмическими силами КСИР Сеид Маджид Мусави, предупредил, что Иран может превратить Ближний Восток «в ад», если пролив будет опасным;
      • цели США: Центральное командование США заявило, что «нанесло удары по иранским военным возможностям наблюдения, системам связи и объектам противовоздушной обороны по всему Ирану»;
        • последствия в Иране: после того, как США нанесли удары, сообщили иранские государственные СМИ, взрывы были слышны в большей части Ирана. Взрывы слышали в городах вблизи столицы Тегерана, включая Абъек, Карчак, Минаб, Назарабад, Карадж. Другие места расположены дальше на юг, вблизи Ормузского пролива, включая Сирик, Бандар-Аббас, Кешм и остров Харг – важный нефтяной хаб в Персидском заливе. Взрывы также слышали в городе Шираз, что в провинции Фарс.

          Юлия Шрамко

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