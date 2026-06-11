США и Иран обменялись ударами вторую ночь подряд, Тегеран атаковал американские базы в Иордании, Кувейте и Бахрейне

Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил об ответных атаках на американские военные базы в Кувейте, Бахрейне и Иордании рано утром в четверг, после того как США заявили об ударах по нескольким целям в Иране. Это уже второй день подряд, когда Иран атакует американские базы в регионе в ответ на удары США, сообщает CNN, пишет УНН.



Детали

Президент США Дональд Трамп заявил, что первая ночь ударов была местью за сбитие армейского вертолета, но, объявляя о втором раунде, сослался на медленный прогресс в военных переговорах.

Он сказал, что Иран "заплатит цену" за то, что "слишком долго ведет переговоры по соглашению", и что все, что Тегерану нужно сделать, это "начать подписывать документ".

Трамп предупредил, что удары могут возобновиться "завтра", если соглашение не будет достигнуто. Он сказал, что высокопоставленные чиновники Ирана попросили его остановить последнюю атаку, сообщает Fox News.

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