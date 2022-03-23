США готовят санкции в отношении депутатов госдумы россии - WSJ
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. Администрация президента США Джо Байдена готовит санкции в отношении более 300 депутатов государственной думы россии. Об этом информирует The Wall Street Journal со ссылкой на источники и соответствующие документы, передает УНН.
Детали
По данным официальных лиц, санкции будут объявлены в координации с Европейским союзом и членами Большой семерки. Они связаны с нападением россии на Украину.
Байден объявит о санкциях в отношении более 300 российских депутатов в четверг, 24 марта.
Напомним
Зеленский обратился в обе палаты итальянского парламента и призвал Италию усилить санкции против россии.