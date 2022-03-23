США готують санкції щодо депутатів держдуми росії - WSJ
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Адміністрація президента США Джо Байдена готує санкції щодо понад 300 депутатів державної думи росії. Про це інформує The Wall Street Journal з посиланням на джерела та відповідні документи, передає УНН.
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За даними офіційних осіб, санкції будуть оголошені в координації з Європейським союзом і членами Великої сімки. Вони пов'язані з нападом росії на Україну.
Байден оголосить про санкції щодо понад 300 російських депутатів в четвер, 24 березня.
Нагадаємо
Зеленський звернувся в обидві палати італійського парламенту і закликав Італію посилити санкції проти росії.