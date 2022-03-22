Впевнений, що нові санкції ЄС проти росії будуть вже цього тижня - Зеленський
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Президент України Володимир Зеленський звернувся в обидві палати італійського парламенту і закликав Італію посилити санкції проти росії. Про це голова держави заявив у своєму відеозверненні ввечері 22 березня, передає УНН.
Деталі
Президент заявив, що впевнений, що нові санкції будуть, і будуть вже на цьому тижні.
Також Зеленський провів розмову з президентом Словаччини Зузаною Чапутовою про співпрацю, про розвиток України з усіма разом у Європейському Союзі.
"Важлива розмова відбулася з прем'єр-міністром Канади, продовжуємо разом координувати позиції напередодні самітів НАТО і "Великої сімки". Джастін Трюдо підтримає нас. Особливий аспект - це гарантії безпеки для України, життєво потрібні, і не тільки нам", - зазначив президент.
Зеленський також подякував Міністру закордонних справ Греції, який першим з офіційних осіб Європи вирішив підтримати роботу гуманітарних коридорів в Маріуполі, щоб врятувати наших людей з міста і довезти туди гуманітарний вантаж, необхідний кожному.
Нагадаємо
Зеленський повідомив, що створено сайт для тих, хто хоче та може допомагати з гуманітарними вантажами.