Уверен, что новые санкции ЕС против россии будут уже на этой неделе - Зеленский
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский обратился в обе палаты итальянского парламента и призвал Италию усилить санкции против россии. Об этом глава государства заявил в своем видеообращении вечером 22 марта, передает УНН.
Детали
Президент заявил, что уверен, что новые санкции будут, и будут уже на этой неделе.
Также Зеленский провел разговор с президентом Словакии Зузаной Чапутовой о сотрудничестве, о развитии Украины со всеми вместе в Европейском Союзе.
"Важный разговор состоялся с премьер-министром Канады, продолжаем вместе координировать позиции накануне саммитов НАТО и "Большой семерки". Особый аспект - это гарантии безопасности для Украины, жизненно нужные, и не только нам", - отметил президент.
Зеленский также поблагодарил Министра иностранных дел Греции, который первым из официальных лиц Европы решил поддержать работу гуманитарных коридоров в Мариуполе, чтобы спасти наших людей из города и доставить туда гуманитарный груз, необходимый каждому.
Напомним
Зеленский сообщил, что создан сайт для тех, кто хочет и может помогать с гуманитарными грузами.