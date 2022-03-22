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Уверен, что новые санкции ЕС против россии будут уже на этой неделе - Зеленский

Киев • УНН

 • 122430 просмотра

КИЕВ. 23 марта. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский обратился в обе палаты итальянского парламента и призвал Италию усилить санкции против россии. Об этом глава государства заявил в своем видеообращении вечером 22 марта, передает УНН.

Уверен, что новые санкции ЕС против россии будут уже на этой неделе - Зеленский

Детали

Президент заявил, что уверен, что новые санкции будут, и будут уже на этой неделе.

Также Зеленский провел разговор с президентом Словакии Зузаной Чапутовой о сотрудничестве, о развитии Украины со всеми вместе в Европейском Союзе.

"Важный разговор состоялся с премьер-министром Канады, продолжаем вместе координировать позиции накануне саммитов НАТО и "Большой семерки". Особый аспект - это гарантии безопасности для Украины, жизненно нужные, и не только нам", - отметил президент.

Зеленский также поблагодарил Министра иностранных дел Греции, который первым из официальных лиц Европы решил поддержать работу гуманитарных коридоров в Мариуполе, чтобы спасти наших людей из города и доставить туда гуманитарный груз, необходимый каждому.

Напомним

Зеленский сообщил, что создан сайт для тех, кто хочет и может помогать с гуманитарными грузами.

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