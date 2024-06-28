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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Иностранные эксперты об идее создания экспертного учреждения при НАБУ: не решит вопрос объективности экспертиз

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В Google Translate появится более 100 новых языков: среди них крымскотатарский

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Ответы ChatGPT не хуже ответов реальных студентов, ИИ поражает преподавателей - исследование

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Ежегодно ВСП получает до 200 обращений от судей, но факты давления находит лишь в 10% из них – бывший член ВСП
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Асфальт будет: стало известно, что предусматривает ремонт дороги на Черниговщине, которого добились местные жители
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Может быть мошеннической схемой – адвокат о перезалоге имущества зернового терминала "Олимпекс"

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Нижние этажи и наличие газа: эксперты рассказали, какие квартиры пользуются спросом на рынке аренды жилья

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Экспертизы табачных изделий и их современных заменителей важны в контексте уплаты налогов и борьбы с теневым рынком - Рувин

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27 июня 2024, 08:35  •  101060 просмотра

Экспорт зерновых вырос в связи с активизацией борьбы с вывозом зерна "в серую" и работы зернового коридора - эксперт

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В Черниговской ОВА рассматривают возможность ремонта еще одного участка дороги, который своим транспортом разрушают два агрохолдинга
27 июня 2024, 07:05  •  101866 просмотра

В Черниговской ОВА рассматривают возможность ремонта еще одного участка дороги, который своим транспортом разрушают два агрохолдинга

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27 июня 2024, 07:00  •  96544 просмотра

Гроза и Науменко трижды заложили имущество терминала "Олимпекс". Адвокат рассказал, имеют ли право банки выдавать подобные кредиты

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Трамп: Украина не выиграет войну, у них заканчиваются люди

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В Иране сегодня будут избирать нового президента после смерти Эбрагима Раиси

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Трамп и Байден спорят об Украине: "Если бы я был президентом - путин не напал бы на Украину" - Трамп

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Иностранные эксперты об идее создания экспертного учреждения при НАБУ: не решит вопрос объективности экспертиз

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