Соединенные Штаты готовятся эвакуировать американских граждан из Ливана, поскольку атаки между Хезболлой и Израилем усиливаются и на Ближнем Востоке может распространиться эскалация. Пишет УНН со ссылкой на NBC News.

Детали

Пентагон перемещает военные силы США ближе к Израилю и Ливану, чтобы быть готовыми к эвакуации американских общинников, поскольку боевые действия между Израилем и Хезболлой усиливаются. Это подтвердили трое чиновников обороны США и бывший чиновник США, которые знакомы с планами.

Десантный корабль USS Wasp и морская пехота 24-го экспедиционного отряда, способная проводить специальные операции, переместились в Средиземное море - передает NBC

Напомним

УНН передавал, что высокопоставленный военный офицер США предупредил, что любое израильское наступление на Ливан может спровоцировать ответ Ирана, защищающего "Хезболлу", что приведет к более масштабной войне, ставящей под угрозу американские силы в регионе.