Наступ Ізраїлю в Лівані загрожує відповіддю іранських військових - генерал США

Високопоставлений військовий офіцер США Чарльз Браун попередив у неділю, що будь-який військовий наступ Ізраїлю на Ліван може призвести до реакції Ірану у відповідь на захист тамтешнього потужного угруповання "Хезболла", що спровокує ширшу війну, яка може поставити під загрозу сили США в регіоні, пише УНН з посиланням на France24.

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Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал ВПС Чарльз Браун заявив, що Іран "буде більш схильний підтримувати "Хезболлу". Він додав, що Тегеран підтримує ХАМАС, але надасть більшу підтримку "Хезболлі", особливо якщо вони відчують, що "Хезболлі" загрожує серйозна загроза.

Ізраїльські офіційні особи пригрозили розпочати військовий наступ у Лівані, якщо не буде досягнуто результатів переговорів щодо відтіснення "Хезболли" від кордону. Лише кілька днів тому ізраїльські військові заявили, що "схвалили та затвердили" плани наступу в Лівані, тоді як США працюють над тим, щоб місяці атак через кордон не переросли у повномасштабну війну, вказує видання.

Браун також сказав, що США, швидше за все, не зможуть допомогти Ізраїлю захиститися від ширшої війни з "Хезболлою" так само, як вони допомогли Ізраїлю відбити шквал ракет і безпілотників, які Іран запустив у квітні. За його словами, важче відбивати атаки ракет меншої дальності, які "Хезболла" регулярно запускає через кордон із Ізраїлем.

Водночас очільник дипломатії Жозеп Боррель заявив у понеділок, що Близький Схід близький до того, щоб побачити, як конфлікт пошириться на Ліван, лише через кілька днів після того, як ліванська "Хезболла", що підтримується Іраном, загрожувала члену ЄС Кіпру.

"Ризик того, що ця війна торкнеться півдня Лівану і пошириться на неї, з кожним днем ​​стає все більше, - заявив Боррель журналістам перед зустріччю міністрів закордонних справ у Люксембурзі. - Ми напередодні війни, що розширюється".

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