Высокопоставленный военный офицер США Чарльз Браун предупредил в воскресенье, что любое военное наступление Израиля на Ливан может привести к реакции Ирана в ответ на защиту тамошней мощной группировки "Хезболла", что спровоцирует более широкую войну, которая может поставить под угрозу силы США в регионе, пишет УНН со ссылкой на France24.

Детали

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал ВВС Чарльз Браун заявил, что Иран "будет более склонен поддерживать "Хезболлу". Он добавил, что Тегеран поддерживает ХАМАС, но оказывают большую поддержку "Хезболле", особенно если они почувствуют, что "Хезболле" угрожает серьезная угроза.

Израильские официальные лица пригрозили начать военное наступление в Ливане, если не будут достигнуты результаты переговоров по оттеснению "Хезболлы" от границы. Всего несколько дней назад израильские военные заявили, что" одобрили и утвердили" планы наступления в Ливане, в то время как США работают над тем, чтобы месяцы атак через границу не переросли в полномасштабную войну, указывает издание.

Браун также сказал, что США, скорее всего, не смогут помочь Израилю защитить себя от более широкой войны с "Хезболлой" так же, как они помогли Израилю отразить шквал ракет и беспилотников, которые Иран запустил в апреле. По его словам, труднее отражать атаки ракет меньшей дальности, которые "Хезболла" регулярно запускает через границу с Израилем.

В то же время глава дипломатии Жозеп Боррель заявил в понедельник, что Ближний Восток близок к тому, чтобы увидеть, как конфликт распространится на Ливан, всего через несколько дней после того, как ливанская "Хезболла", поддерживаемая Ираном, угрожала члену ЕС Кипру.

"Риск того, что эта война коснется юга Ливана и распространится, с каждым днем становится все больше, - заявил Боррель журналистам перед встречей министров иностранных дел в Люксембурге. - Мы в преддверии расширяющейся войны".