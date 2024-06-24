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Нетаньяху: Інтенсивні бої в Газі наближаються до завершення

Київ • УНН

 • 98123 перегляди

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що інтенсивні бойові дії проти ХАМАСу в Газі майже завершені, але війна триватиме до тих пір, поки ХАМАС не втратить контроль над палестинським анклавом.

Нетаньяху: Інтенсивні бої в Газі наближаються до завершення

Нетаньяху заявив, що інтенсивні бої проти ХАМАС у Газі майже завершені. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

Деталі

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що фаза інтенсивних боїв проти ХАМАС у секторі Газа майже завершилася, але війна не припиниться, доки ісламістське угруповання не втратить контролю над палестинським анклавом.

Після завершення інтенсивної фази ми матимемо можливість перекинути частину сил на північний кордон з Ліваном. І ми зробимо це, перш за все для оборонних цілей та для повернення наших евакуйованих жителів додому

- сказав Біньямін Нетаньяху.

Зазначаючи, що Ізраїль усе ще розглядає дипломатичні шляхи, Нетаньяху підкреслив готовність вжити інших заходів, якщо потрібно.

Ми повернемо наших мешканців додому

-  заявив Біньямін Нетаньяху.

Нетаньяху: Ізраїль не піде з Гази, доки не поверне всіх заручників21.06.24, 02:59 • 28559 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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