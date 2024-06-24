Нетаньяху: Інтенсивні бої в Газі наближаються до завершення
Київ • УНН
Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що інтенсивні бойові дії проти ХАМАСу в Газі майже завершені, але війна триватиме до тих пір, поки ХАМАС не втратить контроль над палестинським анклавом.
Нетаньяху заявив, що інтенсивні бої проти ХАМАС у Газі майже завершені. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.
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Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що фаза інтенсивних боїв проти ХАМАС у секторі Газа майже завершилася, але війна не припиниться, доки ісламістське угруповання не втратить контролю над палестинським анклавом.
Після завершення інтенсивної фази ми матимемо можливість перекинути частину сил на північний кордон з Ліваном. І ми зробимо це, перш за все для оборонних цілей та для повернення наших евакуйованих жителів додому
Зазначаючи, що Ізраїль усе ще розглядає дипломатичні шляхи, Нетаньяху підкреслив готовність вжити інших заходів, якщо потрібно.
Ми повернемо наших мешканців додому
Нетаньяху: Ізраїль не піде з Гази, доки не поверне всіх заручників21.06.24, 02:59 • 28559 переглядiв