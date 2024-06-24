Нетаньяху: интенсивные бои в Газе приближаются к завершению
Киев • УНН
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что интенсивные боевые действия против Хамса в Газе почти завершены, но война будет продолжаться до тех пор, пока ХАМАС не потеряет контроль над палестинским анклавом.
Нетаньяху заявил, что интенсивные бои против ХАМАС в Газе почти завершены. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.
Детали
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что фаза интенсивных боев против ХАМАС в Секторе Газа почти завершилась, но война не прекратится, пока исламистская группировка не потеряет контроль над палестинским анклавом.
После завершения интенсивной фазы у нас будет возможность перебросить часть сил на северную границу с Ливаном. И мы сделаем это, прежде всего для оборонительных целей и для возвращения наших эвакуированных жителей домой
Отмечая, что Израиль все еще рассматривает дипломатические пути, Нетаньяху подчеркнул готовность принять другие меры, если нужно.
Мы вернем наших жителей домой
Нетаньяху: Израиль не уйдет из Газы, пока не вернет всех заложников20 июня 2024, 23:59 • 27365 просмотров