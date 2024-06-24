Нетаньяху: интенсивные бои в Газе приближаются к завершению

Нетаньяху заявил, что интенсивные бои против ХАМАС в Газе почти завершены. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что фаза интенсивных боев против ХАМАС в Секторе Газа почти завершилась, но война не прекратится, пока исламистская группировка не потеряет контроль над палестинским анклавом.

После завершения интенсивной фазы у нас будет возможность перебросить часть сил на северную границу с Ливаном. И мы сделаем это, прежде всего для оборонительных целей и для возвращения наших эвакуированных жителей домой - сказал Биньямин Нетаньяху.

Отмечая, что Израиль все еще рассматривает дипломатические пути, Нетаньяху подчеркнул готовность принять другие меры, если нужно.

Мы вернем наших жителей домой - заявил Биньямин Нетаньяху.

Нетаньяху: Израиль не уйдет из Газы, пока не вернет всех заложников