США готуються евакуювати своїх громадян з Лівану у разі ескалації між Ізраїлем і Хезболлою
Київ • УНН
США готуються до евакуації своїх громадян з Лівану через можливу ескалацію бойових дій між Ізраїлем та Хезболлою, перекидаючи військові сили ближче для можливих евакуаційних операцій.
Сполучені Штати готуються евакуювати американських громадян з Лівану, оскільки атаки між Хезболлою та Ізраїлем посилюються і на Близькому Сході може поширитися ескалація. Пише УНН із посиланням на NBC News.
Деталі
Пентагон переміщує військові сили США ближче до Ізраїлю та Лівану, щоб бути готовими до евакуації американських громадня, оскільки бойові дії між Ізраїлем і Хезболлою посилюються. Це підтвердили троє чиновників оборони США та колишній чиновник США, які знайомі із планами.
Десантний корабель USS Wasp і морська піхота 24-го експедиційного загону, здатна проводити спеціальні операції, перемістилися в Середземне море
Нагадаємо
УНН передавав, що високопоставлений військовий офіцер США попередив, що будь-який ізраїльський наступ на Ліван може спровокувати відповідь Ірану, що захищає "Хезболлу", що призведе до більш масштабної війни, що ставить під загрозу американські сили в регіоні.