США готовят санкции против сербской нефтегазовой компании из-за связей с рф
Киев • УНН
Президент Сербии сообщил о предстоящих санкциях США против компании NIS из-за российской собственности. Сербия рассматривает возможность уменьшения доли "Газпрома" в компании ниже 50%.
Президент Сербии Александар Вучич сообщил, что США намерены ввести санкции против сербской нефтегазовой компании NIS из-за ее принадлежности к россии. Об этом сообщает EuroNews, передает УНН.
Детали
Отмечается, что мажоритарным акционером компании является российская энергетическая корпорация "Газпром", которая владеет 50% акций, а дочерняя компания "Газпром нефть" владеет еще 6,15% акций. Остальные акции принадлежат государству и мелким акционерам.
Мы получили подтверждение, что в ближайшие несколько дней США введут санкции против NIS из-за российской собственности
Он выразил надежду, что Великобритания и Европейский союз последуют примеру Вашингтона и введут собственные санкции.
По информации EuroNews министерство финансов США пока не прокомментировало намерения по санкциям, а сербское правительство не получило никакой официальной информации по деталям от Соединенных Штатов.
Президент Сербии добавил, что эти санкции могут осложнить отношения Сербии с россией, с которой страна поддерживает значительные политические и экономические связи.
Конечно, это открывает для нас проблемы с нашими российскими друзьями по всему. От политики до всего остального
Он добавил, что его страна рассмотрит возможность снижения российской доли в NIS ниже 50% и обсудит это с российскими партнерами.
Напомним,
Сербия заключила соглашение с "Газпромом" о дополнительных поставках газа на зимний период. Ожидается, что объем поставок составит около 400 млн. кубометров, также планируется расширение подземного газохранилища "Банатский двор".