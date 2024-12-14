США готовят санкции против сербской нефтегазовой компании из-за связей с рф

Президент Сербии Александар Вучич сообщил, что США намерены ввести санкции против сербской нефтегазовой компании NIS из-за ее принадлежности к россии. Об этом сообщает EuroNews, передает УНН.

Детали

Отмечается, что мажоритарным акционером компании является российская энергетическая корпорация "Газпром", которая владеет 50% акций, а дочерняя компания "Газпром нефть" владеет еще 6,15% акций. Остальные акции принадлежат государству и мелким акционерам.

Мы получили подтверждение, что в ближайшие несколько дней США введут санкции против NIS из-за российской собственности

Он выразил надежду, что Великобритания и Европейский союз последуют примеру Вашингтона и введут собственные санкции.

По информации EuroNews министерство финансов США пока не прокомментировало намерения по санкциям, а сербское правительство не получило никакой официальной информации по деталям от Соединенных Штатов.

Президент Сербии добавил, что эти санкции могут осложнить отношения Сербии с россией, с которой страна поддерживает значительные политические и экономические связи.

Конечно, это открывает для нас проблемы с нашими российскими друзьями по всему. От политики до всего остального