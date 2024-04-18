США готовы пойти на "дальнейшие шаги" против Китая, если он будет помогать рф в войне в Украине

Соединенные Штаты предостерегли Китай от помощи россии в войне в Украине, заявив о готовности "принять дальнейшие шаги в случае необходимости". Об этом сообщает Голос Америки, пишет УНН.

Мы считаем, что КНР поддерживает военные усилия россии, помогая ей наращивать оборонное производство, - заявил заместитель представителя Госдепартамента Видант Пател.

Детали

Он пояснил, что КНР поставляет россии значительное количество станков, микроэлектроники, оптики, беспилотников, технологии для производства крылатых ракет, а также нитроцеллюлозу, которую рф использует для производства оружейного топлива.

По словам Патела, США считают, что эти материалы "заполняют критические пробелы в российском цикле оборонного производства" и помогают возродить российский ВПК.

Дополнение

Госсекретарь США Энтони Блинкен на этой неделе проводит переговоры с министрами иностранных дел стран Большой семерки на итальянском острове Капри.

Позже Блинкен посетит Китай, где, как ожидается, выразит обеспокоенность Вашингтона относительно поддержки Пекином российского ВПК.

Представитель Госдепартамента Мэттью Миллер заявил журналистам во вторник, что в последние месяцы США наблюдают экспорт из Китая в россию материалов, которые используются для усиления российского военно-промышленного комплекса и производства вооружений, используемых на полях сражений в Украине.

Госсекретарь действительно планирует посетить Китай в ближайшие недели... и, как ожидается, поднимет там этот вопрос, - сказал Миллер.

Напомним

Министр финансов США Джанет Йеллен предупредила китайские банки и экспортеров о "значительных последствиях", если они будут помогать укреплять военный потенциал россии или помогать москве уклоняться от санкций, введенных из-за ее вторжения в Украину.