США должны перезагрузить отношения с россией для завершения войны в Украине - Келлог
Киев • УНН
Специальный представитель Трампа Кит Келлог заявил о необходимости изменения подхода США к войне в Украине. По его словам, изоляция россии больше не является жизнеспособной стратегией и вредит безопасности США.
Соединённые Штаты должны изменить свой подход к войне в Украине и перезагрузить отношения с россией. Долговременная изоляция россии в условиях войны уже не является жизнеспособной стратегией и вредит национальной безопасности США. Об этом заявил спецпредставитель президента США Дональда Трампа Кит Келлог во время выступления в Вашингтоне, передает корреспондент УНН.
Существует также более широкая стратегия игры в подходе президента Трампа к этой войне. Её меняет осознание того, что Соединённым Штатам необходимо перезагрузить отношения с Россией. Отказ от взаимодействия как с союзниками, так и с противниками имеет важное значение в дипломатии
Он подчеркнул, что подход предыдущей администрации, которая избегала взаимодействия с россией, был ошибочным. Напротив, США должны сочетать дипломатическое давление с надёжным сдерживанием, чтобы достичь мира.
Лидеры национальных государств, особенно во время войны, имеют первоочередную обязанность вести прямую дипломатию друг с другом, исчерпывая все рычаги государственного ремесла, чтобы решить конфликты и уберечь нашу страну от бесконечных войн. Для президента Соединённых Штатов отказ от контактов с лидером войны имел огромные последствия для национальной безопасности
По его словам, долговременная изоляция и отсутствие взаимодействия с россиянами, пока продолжается война в Украине, больше не являются жизнеспособной или устойчивой стратегией.
Это, безусловно, не является ответственным подходом с дипломатической точки зрения для Соединённых Штатов
Келлог о Трампе: доверяю ему и верю, что война в Украине завершится в ближайшее время26.02.25, 11:05 • 29099 просмотров