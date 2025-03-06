США мають перезавантажити відносини з росією для завершення війни в Україні - Келлог

Сполучені Штати повинні змінити свій підхід до війни в Україні і перезавантажити відносини з росією. Тривала ізоляція росії в умовах війни вже не є життєздатною стратегією і шкодить національній безпеці США. Про це заявив спецпредставник президента США Дональда Трампа Кіт Келлог під час виступу у Вашингтоні, передає кореспондент УНН.

Існує також ширша стратегія гри у підході президента Трампа до цієї війни. Її змінює усвідомлення того, що Сполученим Штатам необхідно перезавантажити відносини з росією. Відмова від взаємодії як з союзниками, так і з супротивниками має важливе значення в дипломатії - заявив спецпредставник.

Він підкреслив, що підхід попередньої адміністрації, яка уникала взаємодії з росією, був помилковим. Натомість США повинні поєднати дипломатичний тиск з надійним стримуванням, щоб досягти миру.

Лідери національних держав, особливо під час війни, мають першочерговий обов'язок вести пряму дипломатію один з одним, вичерпуючи всі важелі державного ремесла, щоб вирішити конфлікти і вберегти нашу країну від нескінченних воєн. Для президента Сполучених Штатів відмова від контактів з лідером війни мала величезні наслідки для національної безпеки - додав Келлог.

За його словами, тривала ізоляція і відсутність взаємодії з росіянами, поки триває війна в Україні, більше не є життєздатною або стійкою стратегією.

Це, безумовно, не є відповідальним підходом з дипломатичної точки зору для Сполучених Штатів - резюмував Келлог.

Келлог про Трампа: довіряю йому й вірю, що війна в Україні завершиться найближчим часом