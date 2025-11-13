США будут поощрять Россию к дипломатии и взаимодействию с Украиной для прочного мира - Рубио

Соединенные Штаты Америки остаются непоколебимыми в сотрудничестве с партнерами, чтобы побудить Россию к дипломатическим действиям и непосредственному взаимодействию с Украиной для достижения прочного и длительного мира. Об этом по итогам встречи с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой на заседании G7 в Канаде заявил госсекретарь США Марко Рубио, сообщает УНН.

Подробности

По его словам, стороны обсудили пути укрепления обороны Украины и прекращения "этого кровавого конфликта".

Мы ведем с ними переговоры по оборонительному оружию, чтобы они могли защитить свою сеть. И мы постоянно ведем технические переговоры по конкретному оборудованию, которое им нужно - сказал Рубио во время общения с журналистами.

Он добавил, что Соединенные Штаты не вводят санкции против РФ только для того, чтобы просто объявить о них, вместо этого в Вашингтоне работают над тем, чтобы ограничения реально работали.

Напомним

Глава МИД Украины Андрей Сибига встретился с госсекретарем США Марком Рубио на заседании G7 в Канаде. Они обсудили ситуацию на поле боя, мирные инициативы и укрепление обороны и энергетической устойчивости Украины.

