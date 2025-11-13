США будут поощрять Россию к дипломатии и взаимодействию с Украиной для прочного мира - Рубио

$42.010.06
12 ноября, 15:53 • 21084 просмотра
В четвер почти по всей Украине будут выключать свет в течение суток - Укрэнерго
12 ноября, 15:00 • 52081 просмотра
Министр энергетики Гринчук подала в отставкуPhoto
12 ноября, 14:21 • 48557 просмотра
Пересечение границы Миндичем проверили: в ГПСУ говорят, все документы были, ограничений о запрете выезда по нему не устанавливалось
12 ноября, 13:55 • 51878 просмотра
"Министр юстиции и министр энергетики не могут оставаться на должностях" — заявление Зеленского
Эксклюзив
12 ноября, 13:38 • 49630 просмотра
Инцидент на матче «Александрия» - «Полесье»: что говорят в полиции
12 ноября, 12:03 • 45441 просмотра
ВСУ отошли с позиций возле Ровнополья в Запорожье
Эксклюзив
12 ноября, 07:33 • 61359 просмотра
Как подготовить организм к зиме: советы врача-диетолога
12 ноября, 06:19 • 62899 просмотра
Правительство отстранило Галущенко от должности министра юстиции
11 ноября, 15:57 • 82385 просмотра
Операция «Мидас»: правоохранители задокументировали передачу средств Чернышову
Эксклюзив
11 ноября, 14:28 • 132152 просмотра
Пиротехника, выброшенные стулья: в "Александрии" разворачивается "конфликт" между ультрас и руководством клуба PhotoVideo
Графики отключений электроэнергии
Экс-преподаватель харьковского вуза разрабатывал для РФ чертежи для создания "Гераней" – ему объявили подозрение12 ноября, 15:34 • 18155 просмотра
Демократы США обнародовали документы Эпштейна: Трамп "знал о девушках"12 ноября, 15:49 • 14505 просмотра
Перед встречей с кинозвездами Папа Лев XIV раскрыл свои четыре любимых фильма12 ноября, 16:40 • 24794 просмотра
ЕС может завтра перечислить Украине транш на 6 млрд евро12 ноября, 17:36 • 9992 просмотра
Наоми Кэмпбелл встретилась с Папой Римским в ВатиканеPhoto20:00 • 14895 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины завтра сыграет против ФранцииPhoto12 ноября, 14:08 • 52351 просмотра
МОН проведет выборы ректора Государственного биотехнологического университета в течение полугода12 ноября, 11:10 • 71075 просмотра
Планирование бюджета на рождественские праздникиPhoto12 ноября, 11:09 • 46873 просмотра
Финики: польза и вредPhoto12 ноября, 08:20 • 65287 просмотра
Пиротехника, выброшенные стулья: в "Александрии" разворачивается "конфликт" между ультрас и руководством клуба PhotoVideo
Эксклюзив
11 ноября, 14:28 • 132152 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Марко Рубио
Юлия Свириденко
Денис Шмыгаль
Украина
Соединённые Штаты
Польша
Канада
Ватикан
Наоми Кэмпбелл встретилась с Папой Римским в ВатиканеPhoto20:00 • 14996 просмотра
Перед встречей с кинозвездами Папа Лев XIV раскрыл свои четыре любимых фильма12 ноября, 16:40 • 24896 просмотра
Отели под брендом Marriott выселили гостей после банкротства партнера Sonder12 ноября, 09:10 • 22752 просмотра
Сериал "Чужой: Земля" продлен на второй сезонVideo12 ноября, 07:09 • 61983 просмотра
Люди почти не отличают созданную ИИ музыку от настоящей - опрос12 ноября, 06:57 • 62196 просмотра
Техника
Фильм
Социальная сеть
Старлинк
Бильд

США будут поощрять Россию к дипломатии и взаимодействию с Украиной для прочного мира - Рубио

Киев • УНН

 • 562 просмотра

США остаются непоколебимыми в сотрудничестве с партнерами для поощрения России к дипломатии и взаимодействию с Украиной. Это подтвердил госсекретарь США Марко Рубио после встречи с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой на заседании G7 в Канаде.

США будут поощрять Россию к дипломатии и взаимодействию с Украиной для прочного мира - Рубио

Соединенные Штаты Америки остаются непоколебимыми в сотрудничестве с партнерами, чтобы побудить Россию к дипломатическим действиям и непосредственному взаимодействию с Украиной для достижения прочного и длительного мира. Об этом по итогам встречи с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой на заседании G7 в Канаде заявил госсекретарь США Марко Рубио, сообщает УНН.

Подробности

По его словам, стороны обсудили пути укрепления обороны Украины и прекращения "этого кровавого конфликта".

Мы ведем с ними переговоры по оборонительному оружию, чтобы они могли защитить свою сеть. И мы постоянно ведем технические переговоры по конкретному оборудованию, которое им нужно

- сказал Рубио во время общения с журналистами.

Он добавил, что Соединенные Штаты не вводят санкции против РФ только для того, чтобы просто объявить о них, вместо этого в Вашингтоне работают над тем, чтобы ограничения реально работали.

Напомним

Глава МИД Украины Андрей Сибига встретился с госсекретарем США Марком Рубио на заседании G7 в Канаде. Они обсудили ситуацию на поле боя, мирные инициативы и укрепление обороны и энергетической устойчивости Украины.

G7 усиливает экономическое давление на Россию и рассматривает использование замороженных активов РФ - совместное заявление глав МИД13.11.25, 01:58 • 706 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Санкции
Война в Украине
Марко Рубио
Канада
Соединённые Штаты
Украина