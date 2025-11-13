США заохочуватимуть росію до дипломатії та взаємодії з Україною для міцного миру - Рубіо

США залишаються непохитними у співпраці з партнерами для заохочення росії до дипломатії та взаємодії з Україною. Це підтвердив держсекретар США Марко Рубіо після зустрічі з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою на засіданні G7 у Канаді.