США заохочуватимуть росію до дипломатії та взаємодії з Україною для міцного миру - Рубіо
Київ • УНН
США залишаються непохитними у співпраці з партнерами для заохочення росії до дипломатії та взаємодії з Україною. Це підтвердив держсекретар США Марко Рубіо після зустрічі з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою на засіданні G7 у Канаді.
Деталі
За його словами, сторони обговорили шляхи зміцнення оборони України та припинення "цього кривавого конфлікту".
Ми ведемо з ними переговори щодо оборонної зброї, аби вони мали змогу захистити свою мережу. І ми постійно ведемо технічні переговори щодо конкретного обладнання, яке їм потрібне
Він додав, що Сполучені Штати не вводять санкції проти рф лише для того, щоб просто оголосити про них, натомість у Вашингтоні працюють над тим, щоби обмеження реально працювали.
Нагадаємо
Глава МЗС України Андрій Сибіга зустрівся з держсекретарем США Марком Рубіо на засіданні G7 у Канаді. Вони обговорили ситуацію на полі бою, мирні ініціативи та зміцнення оборони й енергетичної стійкості України.
