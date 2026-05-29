Средняя зарплата работников областных госадминистраций за год выросла почти на 10 тыс. грн - данные Минфина
Киев • УНН
В апреле средняя зарплата в ОГА достигла 45,1 тысячи гривен. Общее количество госслужащих в Украине сократилось до 165,8 тысячи человек.
Министерство финансов Украины регулярно обновляет аналитический дашборд с данными об оплате труда и численности работников государственных органов, местных государственных администраций и судебной власти. Инструмент формируется на основе информации, поступающей от государственных учреждений. Об этом сообщает пресс-служба Минфина, пишет УНН.
Детали
Общая фактическая численность работников государственных органов власти в апреле 2026 года составила 165,8 тыс. человек (на 1,6 тыс. человек меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). Из них: 108,6 тыс. человек — в государственных органах центрального уровня (вместе с территориальными органами), 23,1 тыс. человек — в местных государственных (военных) администрациях, 34,1 тыс. человек — в органах судебной власти.
Средний уровень начисленной заработной платы в апреле для работников аппаратов государственных органов центрального уровня составил 60,7 тыс. грн (на 3,5 тыс. грн больше, чем в аналогичном периоде прошлого года), для их территориальных органов областного уровня — 36 тыс. грн (на 2,6 тыс. грн больше, чем в апреле 2025 года).
Средняя оплата труда работников областных государственных (военных) администраций в апреле составила 45,1 тыс. грн, что почти на 10,3 тыс. грн больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.
Заработная плата госслужащих также включает единовременные выплаты, в частности, компенсации за неиспользованный отпуск, материальную помощь для решения социально-бытовых вопросов, выходное пособие при увольнении, другие выплаты, предусмотренные законодательством, поэтому месячные показатели средней заработной платы могут колебаться
