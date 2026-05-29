Средняя зарплата работников областных госадминистраций за год выросла почти на 10 тыс. грн - данные Минфина

$44.270.0351.440.11
ukenru
29 мая, 04:27 • 17124 просмотра
ВСУ поразили РЛС в Крыму, склады и пункты управления оккупантов в Донецкой области — Генштаб
29 мая, 04:12 • 43010 просмотра
Минобороны Румынии подтвердило, что на жилой дом упал именно российский дрон
28 мая, 16:32 • 47229 просмотра
Потепление вернется в Украину в начале июня - синоптик
28 мая, 16:14 • 77964 просмотра
Украина хочет открыть первый кластер Fundamentals по вступлению в ЕС в ближайшие недели - Зеленский
28 мая, 15:30 • 60851 просмотра
В Fire Point ответили на обвинения в «монополии на рынке оружия», Миндиче и «завышенных ценах»
28 мая, 14:25 • 45879 просмотра
Дроны атаковали три танкера «теневого флота» РФ вблизи Турции
28 мая, 14:21 • 40809 просмотра
рф блокирует масштабный обмен пленными 1000 на 1000 вопреки договоренностям - Лубинец
28 мая, 14:01 • 20905 просмотра
Баллистика Fire Point может массированно ударить по москве уже этой осенью
Эксклюзив
28 мая, 13:59 • 19399 просмотра
Гражданская авиация может стать драйвером послевоенного восстановления Украины, считают в Раде
28 мая, 13:26 • 14170 просмотра
Каллас впервые назвала список требований ЕС к россии для мирных переговоров по войне в Украине
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+14°
4м/с
57%
748мм
Популярные новости
ООН предупреждает, что война в Украине может выйти из-под контроля29 мая, 00:57 • 37586 просмотра
ФИФА попала под расследование из-за завышенных цен на билеты на Чемпионат мира-202605:05 • 5900 просмотра
Троица 2026: когда празднуют Зеленое воскресенье и что нельзя делать в этот деньPhoto06:47 • 18622 просмотра
Миллионные залоги назначены судьям по делу о коррупции в Верховном Суде07:21 • 7802 просмотра
История борща и самые вкусные его рецепты из разных уголков Украины07:45 • 15236 просмотра
публикации
Как подтвердить страховой стаж, если в трудовой книжке нет записей10:14 • 1478 просмотра
История борща и самые вкусные его рецепты из разных уголков Украины07:45 • 15333 просмотра
Троица 2026: когда празднуют Зеленое воскресенье и что нельзя делать в этот деньPhoto06:47 • 18727 просмотра
Введение базовой социальной помощи заменит несколько выплат - Рада сделала первый шаг28 мая, 12:58 • 60052 просмотра
Исчезнувшая мебель, алкоголь и вероятный call-центр: ФПУ вернулась в Дом профсоюзов на МайданеPhoto28 мая, 12:40 • 62408 просмотра
Актуальные люди
Андрей Сибига
Марк Рютте
Никушор Дан
Кайя Каллас
Руслан Кравченко
Актуальные места
Украина
Румыния
Государственная граница Украины
Запорожье
Одесса
Реклама
УНН Lite
Туристы протерли дыру в мозаике на "счастливом месте" быка в Милане - её реставрируютPhoto08:39 • 5922 просмотра
Gucci первым из модных домов стал титульным спонсором команды Формулы-1PhotoVideo28 мая, 11:21 • 35565 просмотра
Рада провалила голосование за декриминализацию порно28 мая, 09:32 • 44626 просмотра
Топ-5 идей для коротких путешествий по ТернопольщинеPhoto27 мая, 08:18 • 97209 просмотра
Легендарный джазовый саксофонист Сонни Роллинз скончался в возрасте 95 лет26 мая, 07:22 • 71878 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Беспилотный летательный аппарат
Шахед-136
Грибы

Средняя зарплата работников областных госадминистраций за год выросла почти на 10 тыс. грн - данные Минфина

Киев • УНН

 • 1670 просмотра

В апреле средняя зарплата в ОГА достигла 45,1 тысячи гривен. Общее количество госслужащих в Украине сократилось до 165,8 тысячи человек.

Средняя зарплата работников областных госадминистраций за год выросла почти на 10 тыс. грн - данные Минфина

Министерство финансов Украины регулярно обновляет аналитический дашборд с данными об оплате труда и численности работников государственных органов, местных государственных администраций и судебной власти. Инструмент формируется на основе информации, поступающей от государственных учреждений. Об этом сообщает пресс-служба Минфина, пишет УНН.

Детали

Общая фактическая численность работников государственных органов власти в апреле 2026 года составила 165,8 тыс. человек (на 1,6 тыс. человек меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). Из них: 108,6 тыс. человек — в государственных органах центрального уровня (вместе с территориальными органами), 23,1 тыс. человек — в местных государственных (военных) администрациях, 34,1 тыс. человек — в органах судебной власти.

Средний уровень начисленной заработной платы в апреле для работников аппаратов государственных органов центрального уровня составил 60,7 тыс. грн (на 3,5 тыс. грн больше, чем в аналогичном периоде прошлого года), для их территориальных органов областного уровня — 36 тыс. грн (на 2,6 тыс. грн больше, чем в апреле 2025 года).

Средняя оплата труда работников областных государственных (военных) администраций в апреле составила 45,1 тыс. грн, что почти на 10,3 тыс. грн больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Заработная плата госслужащих также включает единовременные выплаты, в частности, компенсации за неиспользованный отпуск, материальную помощь для решения социально-бытовых вопросов, выходное пособие при увольнении, другие выплаты, предусмотренные законодательством, поэтому месячные показатели средней заработной платы могут колебаться

— говорится в сообщении.

Реформу социальной защиты Украины подкрепят $880 млн от Всемирного банка29.05.26, 09:51 • 2188 просмотров

Ольга Розгон

ОбществоЭкономика
Государственный бюджет
Энергетика
Кабинет Министров Украины
Министерство финансов Украины
Украина