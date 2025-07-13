Средневековая венгерская библиотека спасает 100 тысяч книг от нашествия жуков

Средневековое Паннонхалмское аббатство в Венгрии, которому более тысячи лет, срочно эвакуирует свою бесценную книжную коллекцию. Около 100 тысяч томов, среди которых рукописи XIII века и первые печатные книги, оказались под угрозой из-за нашествия аптечного жука.

Об этом пишет УНН со ссылкой на Euronews.

Детали

Аптечный жук, также известный как хлебный жук, часто встречается среди сухих продуктов, таких как зерно, мука и специи. Но его также привлекают желатин и клеи на основе крахмала, которые можно найти в книгах.

Жуков обнаружили в части библиотеки, где хранится около четверти из 400 000 томов аббатства.

Это запущенная форма заражения насекомыми, которая была обнаружена в нескольких частях библиотеки, поэтому вся коллекция классифицируется как зараженная и должна быть обработана одновременно. Мы никогда раньше не сталкивались с такой степенью заражения - сказала Жофия Эдит Хайду, главный реставратор проекта.

Впервые нашествие жуков было обнаружено во время плановой уборки библиотеки.

Работники заметили необычные слои пыли на полках, а затем увидели дыры в корешках некоторых книг. Открыв тома, можно было увидеть норы в бумаге, которые прогрызли жуки.

Чтобы уничтожить жуков, ящики с книгами помещают в высокие, герметично закрытые пластиковые мешки, из которых удаляют весь кислород. Аббатство надеется, что после шести недель в среде чистого азота все жуки будут уничтожены.

Прежде чем вернуть книгу на полку, ее отдельно осмотрят и пропылесосят. Любая книга, поврежденная вредителями, будет отложена для дальнейших реставрационных работ.

Дом многих исторических сокровищ

Аббатство в Паннонхалме было основано в 996 году, за четыре года до создания Венгерского королевства. Расположенное на высоком холме на северо-западе Венгрии, оно хранит старейшую коллекцию книг страны, а также многие ее древнейшие и важнейшие письменные памятники.

На протяжении более 1000 лет аббатство было одним из самых выдающихся религиозных и культурных мест Венгрии и всей Центральной Европы, пережив столетия войн и иностранных вторжений, таких как вторжение Османской империи и оккупация Венгрии в 16 веке.

Среди наиболее выдающихся произведений библиотеки – 19 кодексов, в том числе полная Библия XIII века. Здесь также хранится несколько сотен рукописей, предшествовавших изобретению печатного станка в середине XV века, и десятки тысяч книг XVI века.

Виновато ли изменение климата

Аббатство, которое надеется вновь открыть библиотеку в начале следующего года, считает, что последствия изменения климата сыграли определенную роль в стимулировании заражения жуками, поскольку средняя температура в Венгрии быстро растет.

Хайду, главный реставратор, сказал, что более высокие температуры позволили жукам проходить на несколько больше циклов развития ежегодно, чем в более холодную погоду.

Более высокие температуры благоприятны для жизни насекомых - сказала она.

До сих пор мы в основном имели дело с повреждением от плесени как в хранилищах, так и в открытых коллекциях. Но теперь я думаю, что из-за глобального потепления будет появляться все больше и больше заражений насекомыми - отметил он.

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