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Середньовічна угорська бібліотека рятує 100 тисяч книжок від навали жуків

Київ • УНН

 • 1008 перегляди

Паннонхалмське абатство в Угорщині терміново евакуює 100 тисяч книг, включаючи рукописи XIII століття, через нашестя аптечного жука. Для знищення шкідників книги поміщають у герметичні мішки з азотом на шість тижнів.

Середньовічна угорська бібліотека рятує 100 тисяч книжок від навали жуків

Середньовічне Паннонхалмське абатство в Угорщині, якому понад тисячу років, терміново евакуює свою безцінну книжкову колекцію. Близько 100 тисяч томів, серед яких рукописи XIII століття та перші друковані книги потрапили під загрозу через нашестя аптечного жука.

Про це пише УНН із посиланням на Euronews.

Деталі

Аптечний жук, також відомий як хлібний жук, часто зустрічається серед сухих продуктів, таких як зерно, борошно та спеції. Але його також приваблюють желатин та клеї на основі крохмалю, які можна знайти в книгах.

Жуків виявили в частині бібліотеки, де зберігається близько чверті з 400 000 томів абатства.

Це запущена форма зараження комахами, яку було виявлено в кількох частинах бібліотеки, тому вся колекція класифікується як заражена і має бути оброблена одночасно. Ми ніколи раніше не стикалися з таким ступенем зараження

- сказала Жофія Едіт Хайду, головний реставратор проєкту.

Вперше нашестя жуків було виявлено під час планового прибирання бібліотеки.

Працівники помітили незвичайні шари пилу на полицях, а потім побачили дірки в корінцях деяких книг. Відкривши томи, можна було побачити нори в папері, які прогризли жуки.

Щоб знищити жуків, ящики з книгами поміщають у високі, герметично закриті пластикові мішки, з яких видаляють весь кисень. Абатство сподівається, що після шести тижнів у середовищі чистого азоту всі жуки будуть знищені.

Перш ніж повернути книгу на полицю, її окремо оглянуть та пропилососять. Будь-яку книгу, пошкоджену шкідниками, буде відкладено для подальших реставраційних робіт.

Дім багатьох історичних скарбів

Абатство в Паннонхалмі було засноване в 996 році, за чотири роки до створення Угорського королівства. Розташоване на високому пагорбі на північному заході Угорщини, воно зберігає найстарішу колекцію книг країни, а також багато її найдавніших і найважливіших письмових пам'яток.

Протягом понад 1000 років абатство було одним із найвизначніших релігійних та культурних місць Угорщини та всієї Центральної Європи, переживши століття воєн та іноземних вторгнень, таких як вторгнення Османської імперії та окупація Угорщини у 16 столітті.

Серед найвидатніших творів бібліотеки – 19 кодексів, зокрема повна Біблія XIII століття. Тут також зберігається кілька сотень рукописів, що передували винаходу друкарського верстата в середині XV століття, та десятки тисяч книг XVI століття.

Чи винна зміна клімату

 Абатство, яке сподівається знову відкрити бібліотеку на початку наступного року, вважає, що наслідки зміни клімату зіграли певну роль у стимулюванні зараження жуками, оскільки середня температура в Угорщині швидко зростає.

Хайду, головний реставратор, сказав, що вищі температури дозволили жукам проходити на кілька більше циклів розвитку щорічно, ніж за холоднішої погоди.

Вищі температури сприятливі для життя комах

- сказала вона.

Досі ми здебільшого мали справу з пошкодженням від плісняви як у сховищах, так і у відкритих колекціях. Але тепер я думаю, що через глобальне потепління з’являтиметься все більше і більше заражень комахами

- зазначив він.

Найстаріше видавництво України припиняє своє існування29.11.24, 05:52 • 19870 переглядiв

Альона Уткіна

Альона Уткіна

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