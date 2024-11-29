Старейшее издательство Украины прекращает свое существование

ukenru
В Украине анализируют шесть маршрутов для запуска платных дорог
 • 92569 просмотра

В Украине анализируют шесть маршрутов для запуска платных дорог

Zelenskyy signed a law on raising taxes
 • 102716 просмотра

Zelenskyy signed a law on raising taxes

Эксклюзив
Бровары присоединились к международной программе восстановления при поддержке ПРООН и правительства Японии
 • 107731 просмотра

Бровары присоединились к международной программе восстановления при поддержке ПРООН и правительства Японии

Эксклюзив
АРМА создает правила под избранных: эксперт намекнул на манипуляции с критериями конкурса на управляющего для ТРЦ "Гулливер"
 • 111442 просмотра

АРМА создает правила под избранных: эксперт намекнул на манипуляции с критериями конкурса на управляющего для ТРЦ "Гулливер"

Графики отключений ужесточают из-за ракетной атаки рф: что ждет украинцев
 • 108794 просмотра

Графики отключений ужесточают из-за ракетной атаки рф: что ждет украинцев

путин снова пригрозил применить новую ракетную систему "Орешник": что сказал
 • 104990 просмотра

путин снова пригрозил применить новую ракетную систему "Орешник": что сказал

Эксклюзив
Установленные АРМА имущественные критерии на конкурсе на управляющего для ТРЦ "Гулливер" сужают круг участников-эксперт
 • 143053 просмотра

Установленные АРМА имущественные критерии на конкурсе на управляющего для ТРЦ "Гулливер" сужают круг участников-эксперт

Эксклюзив
Решение НБУ о ликвидации банка "Конкорд" признано незаконным, что дальше. Ответ юристов
 • 215117 просмотра

Решение НБУ о ликвидации банка "Конкорд" признано незаконным, что дальше. Ответ юристов

Эксклюзив
Бровары на пути к безбарьерности: община планирует инвестировать более 51 миллиона гривен в комфорт для всех жителей
 • 213108 просмотра

Бровары на пути к безбарьерности: община планирует инвестировать более 51 миллиона гривен в комфорт для всех жителей

Эксклюзив
Первые взрослые вызовы: психолог о кризисе 20-ти лет и как его преодолеть
 • 195893 просмотра

Первые взрослые вызовы: психолог о кризисе 20-ти лет и как его преодолеть

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Норвегия в 2025 году увеличит поддержку Украины до 3,2 млрд долларов

Норвегия в 2025 году увеличит поддержку Украины до 3,2 млрд долларов

 • 27708 просмотра
В Грузии вспыхнули протесты из-за решения правительства приостановить переговоры с ЕС: власти стягивают силовиков и водометы

В Грузии вспыхнули протесты из-за решения правительства приостановить переговоры с ЕС: власти стягивают силовиков и водометы

 • 18453 просмотра
Закон о повышении налогов опубликован онлайн: что будет с военным сбором?

Закон о повышении налогов опубликован онлайн: что будет с военным сбором?

 • 27465 просмотра
Зеленский анонсировал важный разговор с канцлером Германии Шольцом

Зеленский анонсировал важный разговор с канцлером Германии Шольцом

 • 28027 просмотра
На территории белорусского госпредприятия армия рф организовала фильтрационный лагерь, где содержали украинцев весной 2022-го

На территории белорусского госпредприятия армия рф организовала фильтрационный лагерь, где содержали украинцев весной 2022-го

 • 19965 просмотра
публикации
Снова пиар на МСЭК: как глава АРМА Елена Дума превращает совещания и призывы в фальшивые достижения

Снова пиар на МСЭК: как глава АРМА Елена Дума превращает совещания и призывы в фальшивые достижения

 • 88258 просмотра
Главный юрист НБУ Зима и его роль в незаконной ликвидации "Конкорда"

Главный юрист НБУ Зима и его роль в незаконной ликвидации "Конкорда"

 • 120600 просмотра
Эксперты КНИИСЭ исследуют российское оружие: в некоторых случаях идентифицируют до 90% иностранных компонентов

Эксперты КНИИСЭ исследуют российское оружие: в некоторых случаях идентифицируют до 90% иностранных компонентов

 • 148279 просмотра
Аудиторы НАБУ объявили, что проведут выборочную проверку бюро - только за период действующего директора

Аудиторы НАБУ объявили, что проведут выборочную проверку бюро - только за период действующего директора

 • 172786 просмотра
Решение НБУ о ликвидации банка "Конкорд" признано незаконным, что дальше. Ответ юристов

Решение НБУ о ликвидации банка "Конкорд" признано незаконным, что дальше. Ответ юристов
Эксклюзив

 • 215117 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Монатик и Джамала анонсировали совместный трек "Зову": что известно о коллаборации

Монатик и Джамала анонсировали совместный трек "Зову": что известно о коллаборации

 • 32488 просмотра
Для "Ноттинг Хилла" хотели снять сиквел, но Джулия Робертс отвергла идею

Для "Ноттинг Хилла" хотели снять сиквел, но Джулия Робертс отвергла идею

 • 77298 просмотра
Создатель "Отчаянных домохозяек" намекнул на возможный перезапуск сериала

Создатель "Отчаянных домохозяек" намекнул на возможный перезапуск сериала

 • 111673 просмотра
Режиссер "Дюны" Дени Вильнев не хотел бы снимать очередное продолжение "Звездных войн", хотя и был фанатом в детстве

Режиссер "Дюны" Дени Вильнев не хотел бы снимать очередное продолжение "Звездных войн", хотя и был фанатом в детстве

 • 114438 просмотра
Умер режиссер культовых комедий "Аэроплан!" и "Голый пистолет". Ему было 80 лет

Умер режиссер культовых комедий "Аэроплан!" и "Голый пистолет". Ему было 80 лет

 • 109326 просмотра
Актуальное
Старейшее издательство Украины прекращает свое существование

Старейшее издательство Украины прекращает свое существование

Киев  •  УНН

 • 3548 просмотра

Read in English

Издательство "Научная мысль" НАН Украины объявило о ликвидации и банкротстве. Последним днем работы книжного магазина на Терещенковской и онлайн-магазина станет 2 декабря 2024 года.

"Издательство" Научная мысль " прекращает свою деятельность по решению Национальной академии наук Украины. Об этом сообщает издание Читомо со ссылкой на издательство, передает УНН.

Детали

По словам заведующей отделом распространения книжных изданий Виктории Агеевой, такое решение приняла Национальная академия наук Украины (НАН).

"Издательство" Научная мысль", которому 102 года, ликвидируют. Книг у нас больше никто не сможет купить", 

- сказала Виктория Агеева.

Согласно данным " Опендатаботу " в отношении учреждения начали процедуру банкротства еще 5 октября 2024 года.

Работникам об увольнении сообщили за 2 месяца до прекращения деятельности предприятия.

Также закрывается книжный магазин на ул. Терещенковской и онлайн-магазин издательства. Последним днем работы книжного магазина "издательства" научная мысль " станет 2 декабря 2024 года. Об этом сообщило издательство на своем официальном веб-сайте.

Напомним

Ранее УНН сообщало, что украинское "Издательство Старого Льва" одержало победу на книжном фестивале в Болонье. Его признали лучшим детским издательством Европы.

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

ОбществоКультура
natsionalnaya-akademiya-nauk-ukrainiНациональная академия наук Украины
ukrainaУкраина