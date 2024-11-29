Старейшее издательство Украины прекращает свое существование

"Издательство" Научная мысль " прекращает свою деятельность по решению Национальной академии наук Украины. Об этом сообщает издание Читомо со ссылкой на издательство, передает УНН.

Детали

По словам заведующей отделом распространения книжных изданий Виктории Агеевой, такое решение приняла Национальная академия наук Украины (НАН).

"Издательство" Научная мысль", которому 102 года, ликвидируют. Книг у нас больше никто не сможет купить", - сказала Виктория Агеева.

Согласно данным " Опендатаботу " в отношении учреждения начали процедуру банкротства еще 5 октября 2024 года.

Работникам об увольнении сообщили за 2 месяца до прекращения деятельности предприятия.

Также закрывается книжный магазин на ул. Терещенковской и онлайн-магазин издательства. Последним днем работы книжного магазина "издательства" научная мысль " станет 2 декабря 2024 года. Об этом сообщило издательство на своем официальном веб-сайте.

Напомним

Ранее УНН сообщало, что украинское "Издательство Старого Льва" одержало победу на книжном фестивале в Болонье. Его признали лучшим детским издательством Европы.