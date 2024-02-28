Среди западных лидеров украинцы лучше всего относятся к Байдену - опрос

Больше всего из западных политиков украинцы хорошо относятся к президенту Соединенных Штатов Америки Джо Байдену и президенту Польши Анджею Дуде. А наиболее негативно относятся к российскому президенту владимиру путину. Об этом свидетельствуют результаты соцопроса проведенного социологической службой Центра Разумкова, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что большинство участников опроса выразили положительное отношение к Джо Байдену - 78%. Недалеко от него по уровню хорошего отношения оказался президент Польши Анджей Дуда - 76%. На третьей позиции оказался французский лидер Эмманюэль Макрон - 62%. Четвертое место занимает глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен - 60% и на пятой позиции премьер-министр Великобритании Риши Сунак - 56%.

Далее согласно результатам идет канцлер Германии Олаф Шольц - 55%, а за ним премьер-министр Канады Джастин Трюдо - 50%. Относительное большинство опрошенных выражает положительное отношение к президенту Молдовы Майе Санди - 49%, премьер-министру Польши Дональду Туску - 47%, и премьер-министру Италии Джорджу Мелони - 39%.

В то же время худшее отношение у украинцев к президенту россии владимиру путину - 96%. Также люди негативно относятся к самопровозглашенному президенту Беларуси Александру Лукашенко - 92%, премьер-министру Венгрии Виктору Орбану - 69%, председателю КНР Си Цзиньпину - 64%.

Также часть респондентов плохо относится к президенту Турции Реджепу Эрдогану - 42%, а положительно к нему относятся только 38%. Это же касается премьер-министра Словакии Роберта Фицо - соответственно 29,5% и 14%.

Справочно

Соцопрос проведен с 19 по 25 января 2024 года. Всего было опрошено 2000 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%. Вместе с тем, дополнительные систематические отклонения выборки могут быть обусловлены последствиями российской агрессии, в частности, вынужденной эвакуацией миллионов граждан.

Напомним

По состоянию на февраль 2024 года подавляющее большинство украинцев считают, что Владимир Зеленский должен работать на посту президента до конца военного положения. Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии.