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Серед західних лідерів українці найкраще ставляться до Байдена – опитування

Київ • УНН

 • 24321 перегляди

Українці найбільш позитивно ставляться до президента США Джо Байдена та президента Польщі Анджея Дуди, а найбільш негативно - до президента росії володимира путіна.

Серед західних лідерів українці найкраще ставляться до Байдена – опитування

Найбільше із західних політиків українці добре ставляться до президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена та президента Польщі Анджея Дуда. А найбільш негативно ставляться до російського президента володимира путіна. Про це свідчать результати соцопитування проведеного соціологічною службою Центру Разумкова, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що більшість учасників опитування висловили позитивне ставлення до Джо Байдена — 78%. Недалеко від нього за рівнем гарного ставлення виявився президент Польщі Анджей Дуда – 76%. На третій позиції опинився французький лідер Емманюель Макрон — 62%. Четверте місце займає голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн – 60% та на п’ятій позиції прем’єр-міністр Великобританії Ріші Сунак – 56%.

Далі згідно з результатами йде канцлер Німеччини Олаф Шольц – 55%, а за ним прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо – 50%. Відносна більшість опитаних висловлює позитивне ставлення до президента Молдови Майї Санди — 49%, прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска — 47%, і прем’єр-міністра Італії Джорджа Мелоні — 39%.

Водночас найгірше ставлення в українців до президента росії володимира путіна — 96%. Також люди негативно ставляться до самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка — 92%, прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана — 69%, голови КНР Сі Цзіньпіна — 64%.

Також частина респондентів погано ставиться до президента Туреччини Реджепа Ердогана — 42%, а позитивно до нього ставляться лише 38%. Це саме стосується прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо — відповідно 29,5% та 14%.

Довідково

Соцопитування проведене з 19 до 25 січня 2024 року. Усього було опитано 2000 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%. Разом з тим, додаткові систематичні відхилення вибірки можуть бути зумовлені наслідками російської агресії, зокрема, вимушеною евакуацією мільйонів громадян.

Нагадаємо

Станом на лютий 2024 року переважна більшість українців вважають, що Володимир Зеленський має працювати на посаді президента до кінця воєнного стану. Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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