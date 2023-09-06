Способствовала принудительной "паспортизации" во время оккупации: в коллаборационизме подозревается жительница Херсона

Детали

По данным следствия, летом 2022 года во время оккупации Херсона российскими военными подозреваемая по собственной инициативе пошла на сотрудничество с врагом.

Она трудоустроилась в незаконно созданный орган - «Управление Федеральной миграционной службы ГУ МВД Херсонской области», сообщили в прокуратуре.

На должности так называемого «специалиста отдела паспортно-визовой службы управления общественной безопасности» подозреваемая, как указано, выполняла указания оккупантов, чем фактически способствовала принудительной «паспортизации» местного населения.

Подозреваемая, как сообщается, обеспечивала выдачу адресных справок, занималась переводом паспортов граждан Украины и других документов украинского образца на русский язык для дальнейшего получения паспорта рф.

За службу на врага подозреваемая получала ежемесячно от 50-70 тысяч российских рублей.

Сейчас женщине сообщено о подозрении в коллаборационистской деятельности (ч. 7 ст. 111-1 УК Украины). Она находится под стражей.

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