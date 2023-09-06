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Способствовала принудительной "паспортизации" во время оккупации: в коллаборационизме подозревается жительница Херсона

Киев • УНН

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КИЕВ. 6 сентября. УНН. Правоохранители разоблачили жительницу Херсона, которая работала на оккупантов. На своей «должности» подозреваемая способствовала принудительной «паспортизации» местного населения, сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.

Детали

По данным следствия, летом 2022 года во время оккупации Херсона российскими военными подозреваемая по собственной инициативе пошла на сотрудничество с врагом.

Она трудоустроилась в незаконно созданный орган - «Управление Федеральной миграционной службы ГУ МВД Херсонской области», сообщили в прокуратуре.

На должности так называемого «специалиста отдела паспортно-визовой службы управления общественной безопасности» подозреваемая, как указано, выполняла указания оккупантов, чем фактически способствовала принудительной «паспортизации» местного населения.

Подозреваемая, как сообщается, обеспечивала выдачу адресных справок, занималась переводом паспортов граждан Украины и других документов украинского образца на русский язык для дальнейшего получения паспорта рф.

За службу на врага подозреваемая получала ежемесячно от 50-70 тысяч российских рублей.

Сейчас женщине сообщено о подозрении в коллаборационистской деятельности (ч. 7 ст. 111-1 УК Украины). Она находится под стражей.

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