Сприяла примусовій "паспортизації" під час окупації: у колабораціонізмі підозрюється жителька Херсона
Київ • УНН
КИЇВ. 6 вересня. УНН. Правоохоронці викрили жительку Херсона, яка працювала на окупантів. На своїй «посаді» підозрювана сприяла примусовій «паспортизації» місцевого населення, повідомляє Офіс Генерального прокурора, пише УНН.
Деталі
За даними слідства, влітку 2022 року під час окупації Херсона російськими військовими підозрювана з власної ініціативи пішла на співпрацю з ворогом.
Вона працевлаштувалася у незаконно створений орган - «Управление Федеральной миграционной службы ГУ МВД Херсонской области», повідомили у прокуратурі.
На посаді так званого «специалиста отдела паспортно-визовой службы управления общественной безопасности» підозрювана, як вказано, виконувала вказівки окупантів, чим фактично сприяла примусовій «паспортизації» місцевого населення.
Підрзрювана, як повідомляється, забезпечувала видачу адресних довідок, займалась перекладом паспортів громадян України та інших документів українського зразка російською мовою для подальшого отримання паспорта рф.
За службу на ворога підозрювана отримувала щомісяця від 50-70 тисяч російських рублів.
Наразі жінці повідомлено про підозру у колабораційній діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України). Вона перебуває під вартою.
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