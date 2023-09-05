Розпалювали релігійну і національну ворожнечу: судитимуть священників і митрополита
Київ • УНН
КИЇВ. 5 вересня. УНН. На Житомирщині судитимуть митрополита УПЦ (МП) та ще двох священників за розпалювання релігійної і національної ворожнечі, передає УНН з посиланням на обласну прокуратуру.
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Прокурори Житомирської обласної прокуратури надіслали до суду обвинувальний акт стосовно керуючого і секретаря єпархії та настоятеля однієї з церков за фактом розпалювання національної та релігійної ворожнеч, приниження національної честі, гідності та образу почуттів громадян, у зв'язку з їхніми релігійними переконаннями, вчинених службовою особою та за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 161 КК України).
За даними слідства, митрополит УПЦ (МП) Житомирщини особисто складав рукописні тексти листівок та брошур, зміст яких спрямований на розпалювання релігійної ворожнечі, ненависть та зневажливе ставлення до вірян інших конфесій. Друкувати такі агітки доручав своєму рідному брату, секретарю єпархії. Він же разом з настоятелем церкви сусідньої територіальної громади активно поширювали настанови митрополита серед прихожан і священників.
Експертиза встановила, що вилучена у церкві та за місцями проживання фігурантів друкована продукція містить презирливі з релігійної точки зору висловлювання, що ображають почуття прихожан Православної церкви України.
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Також експерти встановили, що так зване «Різдвяне послання митрополита» є не релігійним, а політико-пропагандистським продуктом, де читачам нав’язуються промосковські та антиукраїнські моделі поведінки, ідеї «русского міра».
Крім цього, у розпал окупаційної війни країни-агресора в Україні священнослужителі поширювали листівки із закликами до «позитивного миротворчого діалогу президентів України та росії».
Протизаконну діяльність священників викрито Житомирською обласною прокуратурою, Управлінням СБУ в області та ГУ Нацполіції в області.
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