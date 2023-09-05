Разжигали религиозную и национальную вражду: будут судить священников и митрополита

ukru
15:57 • 40357 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

Эксклюзив
13:47 • 89824 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13:40 • 100103 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13:25 • 81597 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 79987 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

Эксклюзив
13 марта, 06:36 • 107559 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 130166 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 164976 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 196420 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Эксклюзив
12 марта, 14:19 • 137146 просмотра

Эксперт о переговорах Киева и США в Джидде: было важно показать, что Украина хочет завершения войны

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Спецпредставитель Трампа Уиткофф прибыл в москву для переговоров относительно войны в Украине

Спецпредставитель Трампа Уиткофф прибыл в москву для переговоров относительно войны в Украине

13 марта, 09:55 • 30472 просмотра
Во Львовской области избили ребенка на территории школы: открыто производство

Во Львовской области избили ребенка на территории школы: открыто производство

13 марта, 10:56 • 23544 просмотра
Венгрия угрожает заблокировать санкции ЕС против россиян, если Фридмана не исключат из списка - FT

Венгрия угрожает заблокировать санкции ЕС против россиян, если Фридмана не исключат из списка - FT

13 марта, 11:00 • 105134 просмотра
Украина получила первый транш от Канады в $1,7 млрд от замороженных активов рф

Украина получила первый транш от Канады в $1,7 млрд от замороженных активов рф

13 марта, 11:41 • 100033 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 86026 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 164976 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 196420 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 139229 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 145918 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 182565 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

15:21 • 23233 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 86026 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 118681 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 154525 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 161490 просмотра
Актуальное
Разжигали религиозную и национальную вражду: будут судить священников и митрополита

Разжигали религиозную и национальную вражду: будут судить священников и митрополита

Киев • УНН

 • 485218 просмотра

КИЕВ. 5 сентября. УНН. На Житомирщине будут судить митрополита УПЦ (МП) и еще двух священников за разжигание религиозной и национальной вражды, передает УНН со ссылкой на областную прокуратуру.

Детали

Прокуроры Житомирской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении управляющего и секретаря епархии и настоятеля одной из церквей по факту разжигания национальной и религиозной вражды, унижения национальной чести, достоинства и оскорбления чувств граждан, в связи с их религиозными убеждениями, совершенных должностным лицом и по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 161 УК Украины).

По данным следствия, митрополит УПЦ (МП) Житомирщины лично составлял рукописные тексты листовок и брошюр, содержание которых направлено на разжигание религиозной вражды, ненависть и пренебрежительное отношение к верующим других конфессий. Печатать такие агитки поручал своему родному брату, секретарю епархии. Он же вместе с настоятелем церкви соседней территориальной общины активно распространяли наставления митрополита среди прихожан и священников.

Экспертиза установила, что изъятая в церкви и по местам жительства фигурантов печатная продукция содержит презрительные с религиозной точки зрения высказывания, оскорбляющие чувства прихожан Православной церкви Украины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Патриарх кирилл вступился за митрополита УПЦ МП Павла

Также эксперты установили, что так называемое «Рождественское послание митрополита» является не религиозным, а политико-пропагандистским продуктом, где читателям навязываются промосковские и антиукраинские модели поведения, идеи «русского мира».

Кроме этого, в разгар оккупационной войны страны-агрессора в Украине священнослужители распространяли листовки с призывами к «позитивному миротворческому диалогу президентов Украины и россии».

Противозаконная деятельность священников разоблачена Житомирской областной прокуратурой, Управлением СБУ в области и ГУ Нацполиции в области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Призывал рф захватить всю Украину - клирику УПЦ МП объявлено о подозрении

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП

Обратиться по вопросам размещения рекламы