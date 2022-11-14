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Настоящие союзники: Зеленский поблагодарил Трюдо за новый пакет военной помощи

Киев • УНН

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КИЕВ. 14 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил премьер-министра Канады Джастина Трюдо за дополнительные 500 миллионов долларов военной помощи, передает УНН.

Цитата

«Спасибо Джастину Трюдо и канадскому народу за 500 млн CAD оборонной помощи Украине. Это очередное свидетельство, что Украина и Канада являются настоящими союзниками, разделяющими общие ценности и имеющими одинаковые цели. Мы всегда будем помнить о помощи, которую оказывала братская Канада в самые трудные времена. Вместе победим!», - написал Зеленский в Twitter.

Дополнение

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что Канада предоставит Украине дополнительные 500 миллионов долларов военной помощи и добавит имена 23 россиян в свой список санкций.

Вчера, 13 ноября США сообщили, что намерены в ближайшие недели объявить об очередном пакете военной помощи Украине.

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