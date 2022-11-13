США найближчим часом оголосять про новий пакет допомоги Україні

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"Ми, як і раніше, стабільні у наданні допомоги в галузі безпеки. Ви знаєте про один пакет допомоги, про який ми щойно оголосили, буде й інший протягом найближчих кількох тижнів – через аналогічний проміжок часу і того ж обсягу, якого ми дотримувалися протягом останніх тижнів та місяців", – сказав Салліван журналістам на борту президентського літака.

Нагадаємо

Радник американського президента з національної безпеки Джейк Салліван відзначив захисників України за звільнення від окупації Херсона та правого берега Дніпра.