США в ближайшее время объявят о новом пакете помощи Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 13 ноября. УНН. США намерены в ближайшие недели объявить об очередном пакете военной помощи Украине, заявил советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на BBC.
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"Мы по-прежнему стабильны в оказании помощи в области безопасности. Вы знаете об одном пакете помощи, о котором мы только что объявили, будет и другой в течение ближайших нескольких недель – через аналогичный промежуток времени и того же объема, которого мы соблюдали в течение последних недель и месяцев", – сказал Салливан журналистам на борту президентского самолета.
Напомним
Советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан отметил защитников Украины за освобождение от оккупации Херсона и правого берега Днепра.