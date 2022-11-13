США в ближайшее время объявят о новом пакете помощи Украине

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"Мы по-прежнему стабильны в оказании помощи в области безопасности. Вы знаете об одном пакете помощи, о котором мы только что объявили, будет и другой в течение ближайших нескольких недель – через аналогичный промежуток времени и того же объема, которого мы соблюдали в течение последних недель и месяцев", – сказал Салливан журналистам на борту президентского самолета.

Напомним

Советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан отметил защитников Украины за освобождение от оккупации Херсона и правого берега Днепра.