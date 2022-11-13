Салліван: визволення Херсона – це визначна перемога для України
Київ • УНН
КИЇВ. 13 листопада. УНН. Радник американського президента з національної безпеки Джейк Салліван відзначив захисників України за звільнення від окупації Херсона та правого берега Дніпра.
Про це повідомляє УНН з посиланням на BBC.
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"Виглядає так, що українці щойно здобули видатну перемогу, в результаті якої єдиний обласний центр, захоплений Росією в ході цієї війни, знову опинився під українським прапором. І це досить примітна подія", – сказав Салліван журналістам на борту президентського літака на шляху саміт АСЕАН у Пномпень.
"І у цього є і ширші стратегічні наслідки, те, що росіян вдалося витіснити за річку означає, що довгострокова загроза Одесі та чорноморському узбережжю тепер стала меншою, ніж була досі", - додав Салліван.
За словами американського чиновника, звільнення Херсона – безперечно не кінець шляху, але це великий історичний момент.
"Це вдалося завдяки неймовірній стійкості та вмінням українців, підкріпленим невпинною та спільною підтримкою Сполучених Штатів та наших союзників", – сказав Салліван.
Нагадаємо
11 листопада Головне управління розвідки Міноборони України повідомило, що Херсон повертається під контроль України, у місто заходять українські військові.
Силами оборони встановлено контроль у понад 60 населених пунктах Херсонщини, поліція розпочала стабілізаційні заходи. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський під час відеозвернення.