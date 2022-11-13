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Салливан: освобождение Херсона – это выдающаяся победа для Украины

Салливан: освобождение Херсона – это выдающаяся победа для Украины

Киев • УНН

 • 338000 просмотра

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан отметил защитников Украины за освобождение от оккупации Херсона и правого берега Днепра.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на BBC.

Цитата

"Выглядит так, что украинцы только что одержали выдающуюся победу, в результате которой единственный областной центр, захваченный Россией в ходе этой войны, снова оказался под украинским флагом. И это достаточно примечательное событие", – сказал Салливан журналистам на борту президентского самолета на пути саммит АСЕАН в Пномпень.

"И у этого есть и более широкие стратегические последствия, то, что россиянам удалось вытеснить за реку означает, что долгосрочная угроза Одессе и черноморскому побережью теперь стала меньше, чем была до сих пор", - добавил Салливан.

По словам американского чиновника, освобождение Херсона – безусловно не конец пути, но это великий исторический момент.

"Это удалось благодаря невероятной стойкости и умениям украинцев, подкрепленным неустанной и совместной поддержкой Соединенных Штатов и наших союзников", – сказал Салливан.

Напомним

11 ноября Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило, что Херсон возвращается под контроль Украины, в город заходят украинские военные.

Силами обороны установлен контроль более чем в 60 населенных пунктах Херсонской области, полиция начала стабилизационные мероприятия. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский во время видеообращения.

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