Справжні союзники: Зеленський подякував Трюдо за новий пакет військової допомоги

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«Дякую Джастіну Трюдо й канадському народу за 500 млн CAD оборонної допомоги Україні. Це чергове свідчення, що Україна й Канада справжні союзники, що поділяють спільні цінності та мають однакові цілі. Ми завжди пам’ятатимемо про допомогу, яку надавала братня Канада у найважчі часи. Разом переможемо!», - написав Зеленський у Twitter.

Доповнення

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що Канада надасть Україні додаткові 500 мільйонів доларів військової допомоги та додасть імена 23 росіян до свого списку санкцій.

Учора, 13 листопада США повідомили, що мають намір найближчими тижнями оголосити про черговий пакет військової допомоги Україні.