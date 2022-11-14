Заяви на G20: Канада схвалила новий пакет військової допомоги Україні на 500 млн доларів

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«Ця додаткова військова допомога підтримає українців, оскільки вони сміливо продовжуватимуть боротьбу проти незаконного вторгнення володимира путіна, тоді як ці нові санкції створять додатковий тиск на тих, хто підтримує ці воєнні дії», — сказав Трюдо в заяві.

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Міністерка закордонних справ Мелані Жолі розповіла, що санкції стосуються осіб, відповідальних за переслідування російського дисидента Володимира Кара-Мурзи, якого ув'язнили та звинуватили в поширенні дезінформації про російських військових.

23 особи, додані до санкційного списку, є членами російського апарату юстиції та безпеки, які, за словами прем’єр-міністра, були безпосередньо причетні до «систематичних порушень прав людини у відношенні до лідерів російської опозиції».

Після вторгнення Росії в Україну в лютому Канада потрапила під санкції проти понад 1400 російських фізичних та юридичних осіб.

Нагадаємо

Учора США повідомили, що мають намір найближчими тижнями оголосити про черговий пакет військової допомоги Україні.