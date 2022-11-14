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Заяви на G20: Канада схвалила новий пакет військової допомоги Україні на 500 млн доларів

Заяви на G20: Канада схвалила новий пакет військової допомоги Україні на 500 млн доларів

Київ • УНН

 • 377942 перегляди

КИЇВ. 14 листопада. УНН. Канада надасть Україні додаткові 500 мільйонів доларів військової допомоги та додасть імена 23 росіян до свого списку санкцій, заявив прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо на саміті G20 на Балі в Індонезія.

Про це повідомляє УНН з посиланням на канадську телерадіомовну корпорацію CBC.

Цитата

«Ця додаткова військова допомога підтримає українців, оскільки вони сміливо продовжуватимуть боротьбу проти незаконного вторгнення володимира путіна, тоді як ці нові санкції створять додатковий тиск на тих, хто підтримує ці воєнні дії», — сказав Трюдо в заяві.

Деталі

Міністерка закордонних справ Мелані Жолі розповіла, що санкції стосуються осіб, відповідальних за переслідування російського дисидента Володимира Кара-Мурзи, якого ув'язнили та звинуватили в поширенні дезінформації про російських військових.

23 особи, додані до санкційного списку, є членами російського апарату юстиції та безпеки, які, за словами прем’єр-міністра, були безпосередньо причетні до «систематичних порушень прав людини у відношенні до лідерів російської опозиції».

Після вторгнення Росії в Україну в лютому Канада потрапила під санкції проти понад 1400 російських фізичних та юридичних осіб.

Нагадаємо

Учора США повідомили, що мають намір найближчими тижнями оголосити про черговий пакет військової допомоги Україні.

Українські Національні Новини

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