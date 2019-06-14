Дело Труханова передали в суд в Одессе

"14 июня 2019 года обвинительный акт в отношении Одесского городского головы направлен в Приморский районный суд города Одессы. Чиновник обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 366-1 Уголовного кодекса Украины", - указали в НАБУ.

По данным следствия, "мэром Одессы незадекларированы: квартира, два паркоместа, эллинг, дача, нежилая недвижимость, два автомобиля, доли в ряде субъектов хозяйствования, проценты по вкладам в банках". "Всего в декларацию за 2015 год чиновник не внес состояние на общую сумму 32,48 млн грн, в декларации 2016 года - на 18,81 млн грн. Размер незадекларированного состояния определен на основании экспертиз, проведенных в рамках досудебного расследования", - добавили правоохранители.

11 марта 2019 года мэру Одессы сообщили о подозрении. Во время досудебного расследования детективы Национального бюро также установили факты незаконного обогащения Одесского городского головы на сумму более 3 млн фунтов стерлингов. Дело по этому эпизоду закрыто в соответствии с решением Конституционного суда. 3 мая 2019 года чиновнику открыли материалы следствия для ознакомления, добавили в НАБУ.

Напомним, завершено досудебное расследование в уголовном производстве в отношении Одесского городского головы Геннадия Труханова.