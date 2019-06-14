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Справу Труханова передали до суду в Одесі

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 червня. УНН. Обвинувальний акт стосовно Одеського міського голови Геннадія Труханова, обвинуваченого у декларуванні недостовірної інформації, скеровано до Приморського районного суду міста Одеси. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу НАБУ.

Справу Труханова передали до суду в Одесі

"14 червня 2019 року обвинувальний акт стосовно Одеського міського голови скеровано до Приморського районного суду міста Одеси. Посадовець обвинувачується у вчиненні злочину, передбаченого ст. 366-1 Кримінального кодексу України", - вказали у НАБУ.

За даними слідства, "мером Одеси незадекларовані: квартира, два паркомісця, елінг, дача, нежитлова нерухомість, дві автівки, частки у низці суб'єктів господарювання, проценти за вкладами у банках". "Загалом до декларації 2015 року посадовець не вніс статки на загальну суму 32,48 млн грн, до декларації 2016 року - на 18,81 млн грн. Розмір незадекларованих статків визначено на підставі експертиз, проведених в межах досудового розслідування", - додали правоохоронці.

11 березня 2019 року меру Одеси повідомили про підозру. Під час досудового розслідування детективи Національного бюро також встановили факти незаконного збагачення Одеського міського голови на суму понад 3 млн фунтів стерлінгів. Справу за цим епізодом закрито відповідно до рішення Конституційного суду. 3 травня 2019 року посадовцю відкрили матеріали слідства для ознайомлення, додали у НАБУ.

Нагадаємо, завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні стосовно Одеського міського голови Геннадія Труханова.

Українські Національні Новини

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