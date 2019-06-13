НАБУ направило до суду справу Труханова
Київ • УНН
КИЇВ. 13 червня. УНН. За процесуального керівництва САП детективами НАБУ закінчено досудове розслідування у кримінальному провадженні стосовно Одеського міського голови Геннадія Труханова, який підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ст. 366-1 КК України. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу САП.
13 червня 2019 року прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури надали Геннадію Труханову та його захисникам копії обвинувального акту та реєстру матеріалів досудового розслідування.
Наразі обвинувальний акт передається до суду для розгляду по суті.
Нагадаємо, Одеський міський голова підозрюється у поданні завідомо недостовірних відомостей у деклараціях особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2015-2016 роки, передбачених Законом України "Про запобігання корупції". Досудовим розслідуванням встановлено, що суб’єктом декларування у деклараціях за 2015 та 2016 роки подано завідомо недостовірні відомості стосовно майна та інших об’єктів декларування, які відрізняються від достовірних на суму понад 33 млн грн та 18 млн грн відповідно.