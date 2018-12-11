Дело сотрудника столичного главка СБУ передали в суд
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. В Голосеевский районный суд Киева направили обвинительный акт в отношении начальника сектора контрразведки Левобережного межрайонного отдела Службы безопасности Украины в городе Киеве и Киевской области Александра Карамушки, подозреваемого в получении 47,5 тыс. долл. взятки. Об этом говорится в сообщении пресс-службы НАБУ, передает УНН.
"10 декабря 2018 года обвинительный акт в отношении чиновника СБУ, уличенного в получении 47,5 тыс. долл. США неправомерной выгоды от лиц, которые в незаконной способ получили гражданство Украины, направлено в Голосеевский районный суд города Киева. Также расследование завершено и в отношении его сообщника", - отметили в ведомстве.
По информации НАБУ, детективы установили, что чиновник СБУ требовал и получил деньги за непривлечение к ответственности лиц, которые могли получить вид на постоянное или временное проживание на территории Украины в незаконный способ.
Также следствие собрало достаточно доказательств, как рассказали в ведомстве, подтверждающих, что подозреваемый обладал информацией, которая свидетельствовала о получении рядом иностранцев вида на жительство в Украине путем заключения фиктивных браков с гражданками Украины, и доступ к таким данным открывал возможности для шантажа и вымогательства неправомерной выгоды, чем и воспользовался сотрудник СБУ.
Напомним, 12 октября 2018 года НАБУ завершило следствие по делу сотрудника столичного главка СБУ.
24 апреля 2018 года сотрудники НАБУ уличили в получении 47,5 тыс. долл. взятки сотрудника СБУ.
27 апреля 2018 года Соломенский районный суд Киева применил к Карамушке меру пресечения в виде содержания под стражей и в качестве альтернативы определил залог в сумме 1,2 млн грн. В мае суд отстранил его от должности.