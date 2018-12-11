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Справу співробітника столичного главку СБУ передали до суду

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 грудня. УНН. До Голосіївського районного суду Києва направили обвинувальний акт стосовно начальника сектору контррозвідки Лівобережного міжрайонного відділу Служби безпеки України у місті Києві та Київській області Олександра Карамушки, підозрюваного в отриманні 47,5 тис. дол. хабара. Про це йдеться у повідомленні прес-служби НАБУ, передає УНН.

Справу співробітника столичного главку СБУ передали до суду

"10 грудня 2018 року обвинувальний акт стосовно посадовця СБУ, викритого на отриманні 47,5 тис. дол. США неправомірної вигоди від осіб, які в незаконній спосіб отримали громадянство України, скеровано до Голосіївського районного суду місті Києва. Також розслідування завершене і стосовно його спільника", - зазначили у відомстві.

За інформацією НАБУ, детективи встановили, що посадовець СБУ вимагав та отримав кошти за непритягнення до відповідальності осіб, які могли отримати посвідки на постійне або тимчасове проживання на території України в незаконний спосіб.

Також слідство зібрало достатньо доказів, як розповіли у відомстві, які підтверджують, що підозрюваний володів інформацією, яка свідчила про отримання низкою іноземців посвідок на проживання в Україні через укладання фіктивних шлюбів із громадянками України, і доступ до таких даних відкривав можливості для шантажу та вимагання неправомірної вигоди, чим і скористався співробітник СБУ.

Нагадаємо, 12 жовтня 2018 року НАБУ завершило слідство у справі співробітника столичного главку СБУ.

24 квітня 2018 року співробітники НАБУ викрили на отриманні 47,5 тис. дол. хабара співробітника СБУ.

27 квітня 2018 року Солом’янський районний суд Києва застосував до Карамушки запобіжний захід у вигляді тримання під вартою і як альтернативу визначив заставу у сумі 1,2 млн грн. У травні суд відсторонив його від посади.

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