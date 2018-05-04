Дело против двух фигурантов "газовой схемы" направили в суд

"Специализированной антикоррупционной прокуратурой 27 апреля 2018 года по результатам предварительного расследования НАБУ в Печерский районный суд города Киева направлено обвинительное заключение в отношении двух лиц, задействованных по мнению стороны обвинения в так называемом "газовом деле"", - говорится в сообщении.

Как отмечается, после первых задержаний фигурантов "газового дела" в июня 2016 года обвиняемые находились в розыске и скрывались от следствия, но в конце концов были отысканы и задержаны осенью 2017 года.

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Согласно обвинительному акту, эти лица занимали должности директоров обществ - победителей аукционов по продаже природного газа по заниженным ценам, которые в дальнейшем реализовывали газ уже по рыночным ценам.

Обвиняемым инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч.1 ст.255, ч.5 ст.191, ч.2 ст.205, ч.2 ст.366, ч.3 ст.209 УК Украины, совершенных в составе преступной организации (участие в преступной организации и совершаемых ею преступлениях, соучастие в легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем; присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением; фиктивное предпринимательство; служебный подлог).

Одному из обвиняемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога, в отношении второго лица применена мера пресечения в виде залога, который последний внес в качестве альтернативы содержанию под стражей.

Как сообщал УНН, 28 февраля НАБУ завершило следствие в отношении фигурантов "газового дела".

Напомним, НАБУ начало досудебное расследование по факту хищения газа, добытого по договорам о совместной деятельности с ПАО "Укргаздобыча" в декабре 2015 года.

По версии следствия, в период с января 2013 года по июнь 2016 члены преступной организации противоправно завладели средствами, полученными от реализации природного газа в размере более 1,6 млрд, вследствие чего ПАО "Укргаздобыча" нанесен ущерб в сумме более 740 млн грн.

Всего следствие установило причастность к участию в "газовой схеме" 29 человек. Сейчас 7 человек, в том числе организатор схемы - народный депутат Украины Александр Онищенко, находятся в розыске. 12 обвинительных актов в отношении 18 человек направлено в суд, из них по 7 лицам вступил в законную силу обвинительный приговор.