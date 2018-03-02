НАБУ завершило слідство щодо фігурантів “газової справи”

КИЇВ. 2 березня. УНН. Національне антикорупційне бюро України під процесуальним керівництвом Спеціалізованої антикорупційної прокуратури завершило досудове розслідування стосовно двох осіб, задіяних у “газовій справі”, які протягом року переховувалися від слідства і торік були затримані, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби НАБУ.