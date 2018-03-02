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НАБУ завершило слідство щодо фігурантів “газової справи”

НАБУ завершило слідство щодо фігурантів “газової справи”

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 березня. УНН. Національне антикорупційне бюро України під процесуальним керівництвом Спеціалізованої антикорупційної прокуратури завершило досудове розслідування стосовно двох осіб, задіяних у “газовій справі”, які протягом року переховувалися від слідства і торік були затримані, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби НАБУ.

“28 лютого 2018 року детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні стосовно двох осіб, за версією слідства задіяних у так званій “газовій справі”, — йдеться у повідомленні.

За інформацією НАБУ, підозрюваним інкримінується скоєння злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч.2 ст.27 ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч.2 ст.27 ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч.2 ст.27 ч.5 ст.27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України (участь в злочинній організації та вчинюваних нею злочинах, співучасть у легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом; привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем; фіктивне підприємництво; службове підроблення).

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“Вказані особи займали посади директорів двох товариств — переможців аукціонів із продажу природного газу, де, власне, газ і реалізовувався за заниженими цінами”, — уточнили у Бюро.

У НАБУ додали, що наразі підозрюваним та стороні захисту відкритий доступ до матеріалів слідства.

Нагадаємо, НАБУ розпочало досудове розслідування за фактом розкрадання газу, видобутого за договорами про спільну діяльність із ПАТ “Укргазвидобування” у грудні 2015 року.

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За версією слідства, в період з січня 2013 року по червень 2016 року члени злочинної організації протиправно заволоділи коштами, отриманими від реалізації природного газу, в розмірі понад 1,6 млрд, внаслідок чого ПАТ “Укргазвидобування” спричинено збитки в сумі більш ніж 740 млн грн.

Загалом слідство встановило причетність до участі у “газовій схемі” 29 осіб. Наразі 7 осіб, у тому числі організатор схеми — народний депутат України Олександр Онищенко, перебувають у розшуку. 12 обвинувальних актів стосовно 18 осіб скеровано до суду, із них щодо 7 осіб набрав законної сили обвинувальний вирок.

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