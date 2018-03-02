НАБУ завершило следствие по двум фигурантам "газового дела"

КИЕВ. 2 марта. УНН. Национальное антикоррупционное бюро Украины под процессуальным руководством Специализированной антикоррупционной прокуратуры завершило досудебное расследование в отношении двух лиц, задействованных в "газовом деле", которые в течение года скрывались от следствия и в прошлом году были задержаны, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы НАБУ.