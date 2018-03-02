НАБУ завершило следствие по двум фигурантам "газового дела"
Киев • УНН
КИЕВ. 2 марта. УНН. Национальное антикоррупционное бюро Украины под процессуальным руководством Специализированной антикоррупционной прокуратуры завершило досудебное расследование в отношении двух лиц, задействованных в "газовом деле", которые в течение года скрывались от следствия и в прошлом году были задержаны, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы НАБУ.
"28 февраля 2018 года детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП завершили досудебное расследование в уголовном производстве в отношении двух лиц, по версии следствия задействованных в так называемом "газовом деле", - говорится в сообщении.
По информации НАБУ, подозреваемым инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255, ч.2 ст.27 ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч.2 ст.27 ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч.2 ст.27 ч.5 ст.27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины (участие в преступной организации и совершаемых ею преступлениях, соучастие в легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем; присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением; фиктивное предпринимательство; служебный подлог).
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"Указанные лица занимали должности директоров двух обществ - победителей аукционов по продаже природного газа, где, собственно, газ и реализовывался по заниженным ценам", - уточнили в Бюро.
В НАБУ добавили, что сейчас подозреваемым и стороне защиты открыт доступ к материалам следствия.
Напомним, НАБУ начало досудебное расследование по факту хищения газа, добытого по договорам о совместной деятельности с ПАО "Укргаздобыча" в декабре 2015 года.
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По версии следствия, в период с января 2013 года по июнь 2016 члены преступной организации противоправно завладели средствами, полученными от реализации природного газа в размере более 1,6 млрд, вследствие чего ПАО "Укргаздобыча" нанесен ущерб в сумме более 740 млн грн.
В общем следствие установило причастность к участию в "газовой схеме" 29 человек. Сейчас 7 человек, в том числе организатор схемы - народный депутат Украины Александр Онищенко, находятся в розыске. 12 обвинительных актов в отношении 18 человек направлено в суд, из них относительно 7 человек вступил в законную силу обвинительный приговор.