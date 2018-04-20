Суд у 10 разів зменшив розмір застави фігуранту “газової справи Онищенка”
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. Солом’янський районний суд Києва продовжив ще на 60 днів строк тримання під вартою одному з фігурантів “газової справи Онищенка” Євгену Бистрицькому, але зменшив у 10 разів розмір застави, яку він може внести для звільнення з-під варти. Про це УНН повідомили у в суді.
“Суд сьогодні продовжив Бистрицькому ще на 60 діб — до 18 червня, термін тримання під вартою. Також йому зменшено розмір застави з 5 млн 499 тис. грн до 528 тис. грн”, — сказали у суді.
Також у разі внесення застави та звільнення з-під варти, Бистрицький має з’являтися за викликом слідчого, повідомляти про зміну місця перебування тощо.
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Нагадаємо, НАБУ розпочало досудове розслідування за фактом розкрадання газу, видобутого за договорами про спільну діяльність із ПАТ “Укргазвидобування” у грудні 2015 року.
За версією слідства, в період з січня 2013 року по червень 2016 року члени злочинної організації протиправно заволоділи коштами, отриманими від реалізації природного газу, в розмірі понад 1,6 млрд, внаслідок чого ПАТ “Укргазвидобування” спричинено збитки в сумі більш ніж 740 млн грн.
Загалом слідство встановило причетність до участі у “газовій схемі” 29 осіб. Наразі 7 осіб, у тому числі організатор схеми — народний депутат України Олександр Онищенко, перебувають у розшуку. 12 обвинувальних актів стосовно 18 осіб скеровано до суду, із них щодо 7 осіб набрав законної сили обвинувальний вирок.