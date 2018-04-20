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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Суд в 10 раз уменьшил размер залога фигуранту "газового дела Онищенко"

Киев • УНН

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КИЕВ. 20 апреля. УНН. Соломенский районный суд Киева продлил еще на 60 дней срок содержания под стражей одному из фигурантов "газового дела Онищенко" Евгению Быстрицкому, но уменьшил в 10 раз размер залога, который он может внести для освобождения из-под стражи. Об этом сообщили УНН в в суде.

Суд в 10 раз уменьшил размер залога фигуранту "газового дела Онищенко"

"Суд сегодня продолжил Быстрицкому еще на 60 суток - до 18 июня, срок содержания под стражей. Также ему уменьшен размер залога с 5 млн 499 тыс. грн до 528 тыс. грн", - сказали в суде.

Также в случае внесения залога и освобождения из-под стражи, Быстрицкий должен являться по вызову следователя, сообщать об изменении места пребывания и тому подобное.

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Напомним, НАБУ начало досудебное расследование по факту хищения газа, добытого по договорам о совместной деятельности с ПАО "Укргаздобыча" в декабре 2015 года.

По версии следствия, в период с января 2013 года по июнь 2016-го члены преступной организации противоправно завладели средствами, полученными от реализации природного газа в размере более 1,6 млрд, вследствие чего ПАО "Укргаздобыча" нанесен ущерб в сумме более 740 млн грн.

В общем следствие установило причастность к участию в "газовой схеме" 29 человек. Сейчас 7 человек, в том числе организатор схемы - народный депутат Украины Александр Онищенко, находящийся в розыске. 12 обвинительных актов в отношении 18 человек направлено в суд, из них в отношении 7 человек вступил в законную силу обвинительный приговор.

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