Справу щодо двох фігурантів "газової схеми" направили до суду
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Спеціалізована антикорупційна прокуратура направила до Печерського районного суду обвинувальний акт стосовно двох фігурантів "газової справи". Про це повідомляє прес-служба САП, передає УНН.
“Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою 27 квітня 2018 року за результатами досудового розслідування НАБУ до Печерського районного суду міста Києва направлено обвинувальний акт стосовно двох осіб, задіяних на думку сторони обвинувачення у так званій „газовій справі“”, — сказано у повідомленні.
Як зазначається, після перших затримань фігурантів “газової справи” у червні 2016 року обвинувачені перебували в розшуку й переховувалися від слідства, але зрештою були відшукані та затримані восени 2017 року.
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Згідно з обвинувальним актом ці особи займали посади директорів товариств — переможців аукціонів із продажу природного газу за заниженими цінами, які у подальшому реалізовували газ вже за ринковими цінами.
Обвинуваченим інкриміновано вчинення злочинів, передбачених ч.1 ст.255, ч.5 ст.191, ч.2 ст.205, ч.2 ст.366, ч.3 ст.209 КК України, вчинених у складі злочинної організації (участь в злочинній організації та вчинюваних нею злочинах, співучасть у легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом; привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем; фіктивне підприємництво; службове підроблення).
Щодо одного з обвинувачених обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави, до другої особи застосовано запобіжний захід у вигляді застави, яку останній вніс як альтернативу триманню під вартою.
Як повідомляв УНН, 28 лютого НАБУ завершило слідство щодо фігурантів “газової справи”.
Нагадаємо, НАБУ розпочало досудове розслідування за фактом розкрадання газу, видобутого за договорами про спільну діяльність із ПАТ “Укргазвидобування” у грудні 2015 року.
За версією слідства, в період з січня 2013 року по червень 2016 року члени злочинної організації протиправно заволоділи коштами, отриманими від реалізації природного газу, в розмірі понад 1,6 млрд, внаслідок чого ПАТ “Укргазвидобування” спричинено збитки в сумі більш ніж 740 млн грн.
Загалом слідство встановило причетність до участі у “газовій схемі” 29 осіб. Наразі 7 осіб, у тому числі організатор схеми — народний депутат України Олександр Онищенко, перебувають у розшуку. 12 обвинувальних актів стосовно 18 осіб скеровано до суду, із них щодо 7 осіб набрав законної сили обвинувальний вирок.