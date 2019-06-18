Дело о нападении на Михайлика передали обратно в Одессу — активист

$41.340.00
45.850.00
ukru
Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов
6 апреля, 08:48 • 71823 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 156811 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
6 апреля, 05:00 • 131991 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 193920 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 240833 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 206395 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 241792 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 207206 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 481151 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 240520 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+1°
3м/с
71%
Популярные новости

В Грузии произошло землетрясение

6 апреля, 08:59 • 87961 просмотра

Фейковый бейдж с надписью "Мой папа - уклонист": в ЦПД разоблачили очередной "вброс" российской пропаганды

6 апреля, 09:28 • 60861 просмотра

Апрельский снег накрыл Украину: в какие области вернулась зима

6 апреля, 10:08 • 86341 просмотра

Элтон Джон признался, что из-за потери зрения, "не может видеть, как его сыновья занимаются спортом"

13:09 • 22366 просмотра

"За детей": пограничники «Шквала» мстят россиянам за трагедию в Кривом Роге

13:59 • 17938 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 255686 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 233493 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 318971 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 481151 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 574073 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Кирилл Буданов

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Великобритания

Кривой Рог

Германия

Реклама
УНН Lite

Элтон Джон признался, что из-за потери зрения, "не может видеть, как его сыновья занимаются спортом"

13:09 • 22620 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 193920 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 77049 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 73779 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 79379 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

Дело о нападении на Михайлика передали обратно в Одессу — активист

Киев • УНН

 • 8054 просмотра

КИЕВ. 18 июня. УНН. Одесский активист Олег Михайлик заявил, что уголовное производство о покушении на его жизнь передали из Киева в Одессу. Об этом Михайлик сообщил в видеозаписи, опубликованной на его странице в Facebook, передает УНН.

Дело о нападении на Михайлика передали обратно в Одессу — активист

Активист напомнил, что он с адвокатом лично общались с Генеральным прокурором Юрием Луценко, и "он нас заверил, что это преступление будут расследовать и даже перевел в Главное следственное управление Нацполиции в Киеве под надзор Генеральной прокуратуры и под свой личный контроль".

"Несколько дней назад Генеральный прокурор Луценко подписал постановление о передаче дела обратно в Одессу... Что будет дальше по расследованию этого резонансного преступления? Мне не сложно предположить. Дело передали в Одессу, чтобы снять с себя всю ответственность за полный провал и просто слить эту дело. Отвечать за этот провал будет какой-то прокурорчик или следователь в Одессе, которого сделают козлом отпущения", - заявил Михайлик.

Напомним, 22 сентября 2018 гожа на одесского активиста ОлегаМихайлик покушались. Это произошло вблизи его дома в центре Одессы. Полиция задержала трех подозреваемых в преступлении. Все они - иностранцы. Суд избрал им меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.

СамМихайлик заявил о конфликте с городскими властями. Покушение связал со своей общественно-политической жизнью.

Как сообщал УНН, в ноябре 2018 года Киевский райсуд Одессы продлил до 4 месяцев срок досудебного расследования по делу покушения на одесского активиста Олега Михайлика.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП
Brent
$66.30
Bitcoin
$80,798.60
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,684.88