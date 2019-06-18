Дело о нападении на Михайлика передали обратно в Одессу — активист

Активист напомнил, что он с адвокатом лично общались с Генеральным прокурором Юрием Луценко, и "он нас заверил, что это преступление будут расследовать и даже перевел в Главное следственное управление Нацполиции в Киеве под надзор Генеральной прокуратуры и под свой личный контроль".

"Несколько дней назад Генеральный прокурор Луценко подписал постановление о передаче дела обратно в Одессу... Что будет дальше по расследованию этого резонансного преступления? Мне не сложно предположить. Дело передали в Одессу, чтобы снять с себя всю ответственность за полный провал и просто слить эту дело. Отвечать за этот провал будет какой-то прокурорчик или следователь в Одессе, которого сделают козлом отпущения", - заявил Михайлик.

Напомним, 22 сентября 2018 гожа на одесского активиста ОлегаМихайлик покушались. Это произошло вблизи его дома в центре Одессы. Полиция задержала трех подозреваемых в преступлении. Все они - иностранцы. Суд избрал им меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.

СамМихайлик заявил о конфликте с городскими властями. Покушение связал со своей общественно-политической жизнью.

Как сообщал УНН, в ноябре 2018 года Киевский райсуд Одессы продлил до 4 месяцев срок досудебного расследования по делу покушения на одесского активиста Олега Михайлика.