Справу про напад на Михайлика передали назад в Одесу – активіст

КИЇВ. 18 червня. УНН. Одеський активіст Олег Михайлик заявив, що кримінальне провадження щодо замаху на його життя передали з Києва в Одесу. Про це Михайлик повідомив у відеозаписі, опублікованому на його сторінці у Facebook, передає УНН.