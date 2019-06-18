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Справу про напад на Михайлика передали назад в Одесу – активіст

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 червня. УНН. Одеський активіст Олег Михайлик заявив, що кримінальне провадження щодо замаху на його життя передали з Києва в Одесу. Про це Михайлик повідомив у відеозаписі, опублікованому на його сторінці у Facebook, передає УНН.

Справу про напад на Михайлика передали назад в Одесу – активіст

Активіст нагадав, що він з адвокатом особисто спілкувалися з Генеральним прокурором Юрієм Луценком, і "він нас запевнив, що цей злочин будуть розслідувати та навіть перевів справу у Головне слідче управління Нацполіції у Києві під нагляд Генеральної прокуратури та під свій особистий контроль".

"Кілька днів тому Генеральний прокурор Луценко підписав постанову про передачу справи назад в Одесу... Що буде далі з розслідування цього резонансного злочину? Мені не складно припустити. Справу передали в Одесу, щоб зняти з себе всю відповідальність за повний провал і просто злити цю справу. Відповідати за цей провал буде якийсь прокурорчик або слідчий в Одесі, якого зроблять цапом-відбувайлом", - заявив Михайлик.

Нагадаємо, 22 вересня 2018 року на одеського активіста Олега Михайлика вчинили замах. Це сталося поблизу його будинку в центрі Одеси. Поліція затримала трьох підозрюваних у злочині. Усі вони – іноземці. Суд обрав їм запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб.

Сам Михайлик заявив про конфлікт із міською владою. Замах пов’язав зі своїм громадсько-політичним життям.

Як повідомляв УНН, у листопаді 2018 року Київський райсуд Одеси продовжив до 4 місяців строк досудового розслідування у справі замаху на одеського активіста Олега Михайлика.

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