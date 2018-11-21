Суд продовжив строк розслідування замаху на Михайлика
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. Київський райсуд Одеси продовжив до 4 місяців строк досудового розслідування у справі замаху на одеського активіста Олега Михайлика. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу суду.
"До Київського районного суду м. Одеси надійшло клопотання про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні за фактом скоєння замаху на вбивство одеського активіста О. Михайлика. Розглянувши клопотання, слідчий суддя продовжив строк досудового розслідування до 4 місяців, тобто до 24 січня 2019 року", - сказано в повідомлені.
Раніше, у кримінальному провадженні про замах на політичного активіста Олега Михайлика було допитано більше 120 осіб і призначено 20 експертиз.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Справа Михайлика: стало відомо про "злив" персональних даних, у суді заперечують
Як повідомляв УНН, 22 вересня в одеського активіста Олега Михайлика стріляли. Це сталося поблизу його будинку в центрі Одеси.
Поліція затримала трьох підозрюваних у злочині. Усі вони – іноземці. Суд обрав їм запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб.
Сам Михайлик заявив про конфлікт із міською владою. Замах пов’язує зі своїм громадсько-політичним життям.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Арештованого за напад на активіста Михайлика запропонували перевести до лікарні
Крім того, представники грузинської діаспори влаштували мітинг біля консульства Грузії в Одесі. Вони вимагали відпустити підозрюваних у нападі на активіста. У консульстві запевнили, що одного з обвинувачених, Лашу Герасина, вже перевели з ізолятора тимчасового утримання до СІЗО. Планувалося вирішити питання щодо Манучара, після чого планується перейти до питання про переведення ще одного підозрюваного, Торніке Нагладзе, із СІЗО до лікарні.