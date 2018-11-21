Суд продовжив строк розслідування замаху на Михайлика

"До Київського районного суду м. Одеси надійшло клопотання про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні за фактом скоєння замаху на вбивство одеського активіста О. Михайлика. Розглянувши клопотання, слідчий суддя продовжив строк досудового розслідування до 4 місяців, тобто до 24 січня 2019 року", - сказано в повідомлені.



Раніше, у кримінальному провадженні про замах на політичного активіста Олега Михайлика було допитано більше 120 осіб і призначено 20 експертиз.



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Як повідомляв УНН, 22 вересня в одеського активіста Олега Михайлика стріляли. Це сталося поблизу його будинку в центрі Одеси.

Поліція затримала трьох підозрюваних у злочині. Усі вони – іноземці. Суд обрав їм запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб.

Сам Михайлик заявив про конфлікт із міською владою. Замах пов’язує зі своїм громадсько-політичним життям.



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Крім того, представники грузинської діаспори влаштували мітинг біля консульства Грузії в Одесі. Вони вимагали відпустити підозрюваних у нападі на активіста. У консульстві запевнили, що одного з обвинувачених, Лашу Герасина, вже перевели з ізолятора тимчасового утримання до СІЗО. Планувалося вирішити питання щодо Манучара, після чого планується перейти до питання про переведення ще одного підозрюваного, Торніке Нагладзе, із СІЗО до лікарні.