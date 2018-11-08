Арештованого за напад на активіста Михайлика запропонували перевести до лікарні
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 8 листопада. УНН. Сьогодні під стінами консульства Грузії в Одесі пройшов мітинг на підтримку обвинувачених у замаху на вбивство активіста Олега Михайлика. Про це повідомляє кореспондент УНН.
Близько 30 представників грузинської діаспори вимагали відпустити підозрюваних у замаху на вбивство одеського активіста. Вони звернулися до консула посприяти у вирішення цієї проблеми. За словами мітингувальників, підозрювані не винні у цьому злочині, вони не мають жодного стосунку до подій, що сталися 22 вересня. Крім того, родичі затриманих вимагають, аби одного з підозрюваних Торніке Нагладзе через погіршення стану здоров’я перевели із СІЗО до лікарні.
До мітингувальників вийшов консул Грузії в Одесі та повідомив, що у цій справі є позитивні зрушення.
"Одного з обвинувачених Лашу Герасина вже перевели з ізолятора тимчасового утримання до СІЗО. Цього тижня буде вирішено питання із Манучаром (другим підозрюваним – ред.). Наступним кроком буде переведення Торніке Нагладзе (третього обвинуваченого – ред.) із СІЗО до лікарні", – зазначив консул.
Аби не допустити масових провокацій та сутичок, під консульством чергували бійці Нацгвардії.
Нагадаємо, 22 вересня в політичного активіста Олега Михайлика стріляли. Це сталося поблизу його будинку в центрі Одеси.
Поліція затримала трьох підозрюваних у злочині. Усі вони – іноземці. Суд обрав їм запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб.
Сам Михайлик заявив про конфлікт із міською владою. Замах пов’язує зі своїм громадсько-політичним життям.